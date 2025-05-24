Emre Belözoğlu: Antalyaspor İçin Talep Ettiğim Şartlar Kabul Edilmeli

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor'a 2-1 yenilen Onvo Antalyaspor'da, teknik direktör Emre Belözoğlu, sezon sonu için kritik açıklamalarda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, yönetimden bazı taleplerde bulunduğunu ve bu taleplerin kabul edilmesi durumunda kulüpteki görevine devam edeceğini belirtti.

Antalyaspor’un Performansı Üzerine Değerlendirme

Bütün sezon boyunca iç saha ve deplasmanda farklı performanslar sergilediklerini ifade eden teknik adam, "Çok benzer deplasman performanslarımızdan bir tanesini geride bıraktık. Ne yazık ki çok yumuşak bir takımımız var. İkinci yarıda skoru yakalamak için hamle yapmaya çalıştık. Ortada pozisyon yokken durum bir anda 2-0 oldu. Eyüpspor, Arda Turan'ın sistemi ve oyuncularının kalitesiyle bize üstünlük sağladı," şeklinde konuştu.

Geleceği Hakkında Açıklamalar

Belözoğlu, Antalyaspor'daki durumu hakkında, "Hala dersime çok çalışmaya gayret eden bir öğrenciyim. Teknik direktörlük yaparken sürekli gelişmek istemeniz gerekiyor. Burada aslan payı oyuncularımın. Deplasman problemimiz de oyuncu yapımızın yumuşak olmasıyla ilgili," dedi. Son 10 yıl içinde Antalyaspor’un düşme hattında kalmaması gerektiğinin altını çizen Belözoğlu, "Geçen hafta yönetim ile konuştuğumda 15 Haziran'a kadar taleplerime dönüş yapacaklarını söylediler. Benim Antalyaspor'u daha güçlü yapacak isteklerim var. Bunlar olursa görevime devam edeceğim; olmazsa elimden geldiğince Antalyaspor'a dışardan yardımcı olacağım," ifadelerini kullandı.

Finansal Zorluklara Dikkat Çekti

Antalyaspor’un "derin" problemleri olduğuna vurgu yapan 44 yaşındaki teknik adam, "Türkiye'de kulüplerin 10-11-12 milyon avro maaş bütçesinin üstünü kaldırabileceğini düşünmüyorum. Antalyaspor da bu kulüplerden biri. Kulübe 13-14 milyon avro para lazım. Bulamazsak sıkıntılı süreçler yaşarız. Antalyaspor'un ayağa kalkacak gücü olduğuna inanıyorum. Fesihler var, oyuncular gelmek istemiyor. Gördüğüm tabloda yöneticiler, oyuncular ve teknik ekip elinden geleni yapıyor ama bunun böyle devam etmesi imkansız," dedi.

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Onvo Antlayaspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Onvo Antlayaspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.