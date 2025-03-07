Emre Erdoğan, Cook Boğazı'nda Türk Yüzme Rekoru Kırdı

Emre Erdoğan, Yeni Zelanda'da yer alan Cook Boğazı'nı 6 saat 8 dakika 25 saniye sürede geçerek, bu parkuru en hızlı tamamlayan Türk yüzücü unvanını elde etti. Zorlu hava ve su koşullarına rağmen, başarıyla bitirdiği parkurla dikkatleri üzerine çekti.

Okyanus'un Yedilisi'nde İlerliyor

Bu başarısı ile birlikte Emre Erdoğan, "Okyanus'un Yedilisi" olarak bilinen 7 açık su kanalından 5'ini tamamlamış oldu. Bu özel seriyi dünyada en hızlı bitiren kişi olma iddiasını sürdüren Erdoğan, geçmişte Manş Denizi (İngiltere-Fransa), Catalina Boğazı (ABD), Tsugaru Boğazı (Japonya) ve Cebelitarık Boğazı (İspanya-Fas) gibi zorlu parkurları da başarıyla geçmişti.