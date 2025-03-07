Emre Erdoğan, Cook Boğazı'nda Türk Yüzme Rekoru Kırdı

Emre Erdoğan, Cook Boğazı’nı 6 saat 8 dakika 25 saniyede geçerek en hızlı Türk yüzücü oldu.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 22:46
Emre Erdoğan, Cook Boğazı'nda Türk Yüzme Rekoru Kırdı

Emre Erdoğan, Cook Boğazı'nda Türk Yüzme Rekoru Kırdı

Emre Erdoğan, Yeni Zelanda'da yer alan Cook Boğazı'nı 6 saat 8 dakika 25 saniye sürede geçerek, bu parkuru en hızlı tamamlayan Türk yüzücü unvanını elde etti. Zorlu hava ve su koşullarına rağmen, başarıyla bitirdiği parkurla dikkatleri üzerine çekti.

Okyanus'un Yedilisi'nde İlerliyor

Bu başarısı ile birlikte Emre Erdoğan, "Okyanus'un Yedilisi" olarak bilinen 7 açık su kanalından 5'ini tamamlamış oldu. Bu özel seriyi dünyada en hızlı bitiren kişi olma iddiasını sürdüren Erdoğan, geçmişte Manş Denizi (İngiltere-Fransa), Catalina Boğazı (ABD), Tsugaru Boğazı (Japonya) ve Cebelitarık Boğazı (İspanya-Fas) gibi zorlu parkurları da başarıyla geçmişti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor ve Hummel İşbirliğine Gidiyor
2
Dünya 18 Yaş Altı Buz Hokeyi: Türkiye, Yeni Zelanda'yı Mağlup Etti
3
Jose Morais: 'Zor Bir 3 Puan Aldık'
4
Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Ronaldo'nun Al Nassr'ı ile Berabere Kaldı
5
Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Sütlü'den Bodrum FK Maç Değerlendirmesi
6
Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı Mağlup Etti: Banchi ve Ivanovic'in Yorumları
7
Bahçeşehir Koleji, Yalovaspor'u Son Saniyelerde Gö geçiyor!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı