En çok kazanan voleybolcular belli oldu: Listede bizden iki isim var!

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN VOLEYBOLCULARI ARASINDA İKİ TÜRK İSİM

Aldığı başarılar ile göğsümüzü kabartan A mili takımımızın sevilen oyuncularından ikisi büyük bir servete sahip.





A Milli takım oyuncularından Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt’ın servetleri dudak uçuklatan cinsten. Çok başarılı olan bu ikili aynı zamanda dünyanın en zengin voleybolcuları arasında da ilk sıralarda yer alıyor.





EN ZENGİN EBRAR VE ZEHRA

Rich Verse tarafından geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin voleybolcuları listesi yayımlandı. Araştırmaya göre ise Filenin Sultanlarından Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt o listede ilk sıralarda yer alıyor. Edinilen bilgilere göre Ebrar Karakurt’un servetinin net servetinin 4,2 milyon dolar olduğu söyleniyor.En zenginler arasında 13. Sırada yer alan Ebrar’dan sonra ise 14. Sıraya yerleşen Zehra Güneş’te 4 milyon dolarlık serveti ile listenin önemli sıralarında yer alıyor.

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