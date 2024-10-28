Engelli Yüzücü Halil İbrahim Kara'nın Hayali: Milli Forma

Doğuştan Kolları Olmayan Halil, Hayata Sporla Sarılıyor

22 yaşındaki Halil İbrahim Kara, doğuştan kolları olmamasına rağmen sporla hayatına yön veriyor. Erzurum'da yaşayan Kara, amatör paralimpik yüzücüdür.

Futbol Tutkusu ve Yüzme Hayali

Küçük yaşlarından itibaren futbol oynayan Halil, arkadaşlarıyla top oynarken kollarının yokluğunu unutarak bu sporda kendini geliştirdi. Halen Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nde eğitimine devam eden Kara, ayaklarıyla tüm ihtiyaçlarını karşılayarak derslerine başarıyla katılıyor.

Yüzme sporuna ise özel sporcular antrenörü Muhammet Buğra Atmaca ile tanışarak adım attı. Başlangıçta suya girmekte zorlanan Halil, hocasının yardımlarıyla yavaş yavaş derin havuzlarda yüzme yeteneklerini geliştirdi.

Milli Forma Hedefi

Amatör paralimpik yüzücü Halil İbrahim Kara, ülkesini uluslararası arenada temsil etmeyi hedefliyor. Paralimpik milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk gibi bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Halil, AA muhabirine verdiği röportajda, spor yapma hevesinin çocuk yaşlarından geldiğini ve engellilerin de spor yapabileceğini göstermek istediğini belirtti. İlk başlarda yüzme korkusu yaşadığını anlatan Halil, hocasıyla birlikte bu korkuyu aştığını ifade etti.

Destekleyen Aile ve Antrenör

Kara, çevresindeki insanların kendisine sürekli destek olduğunu söyledi. Antrenöre olan bağlılığı ve ailesinin desteği sayesinde engelleri aşmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Antrenör Muhammet Buğra Atmaca, Halil'in azmi ve yeteneği karşısında etkilenmiş durumda. Hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Atmaca, Halil'in sıklıkla 1200-1700 metre yüzdüğünü ve her zaman daha fazlasını başarmak istediğini aktardı. Atmaca, Halil'in başarısının Erzurum'a şampiyonluklar getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

Erzurum'da doğuştan kolları olmayan 22 yaşındaki Halil İbrahim Kara, engeline rağmen futbol ve yüzmeyle hayata tutunuyor. Ailesinin de desteğini alan ve ilk başlarda suya korkarak giren Kara, ilerleyen süreçte hocasının da destekleriyle haftanın belirli günlerinde 2 metreyi aşan derinlikteki olimpik havuzda sırt ve yüz üstü yüzebiliyor.

Erzurum'da doğuştan kolları olmayan 22 yaşındaki Halil İbrahim Kara, engeline rağmen futbol ve yüzmeyle hayata tutunuyor. Ailesinin de desteğini alan ve ilk başlarda suya korkarak giren Kara, ilerleyen süreçte hocasının da destekleriyle haftanın belirli günlerinde 2 metreyi aşan derinlikteki olimpik havuzda sırt ve yüz üstü yüzebiliyor.