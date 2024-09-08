ENKA, Atletizmde Turkcell Süper Lig'de Zirveyi Elde Etti

ENKA'nın Başarılı Performansı

Turkcell Süper Lig'de, ENKA kadınlar ve erkeklerde birinciliği kazanarak atletizm arenasında dikkatleri üzerine çekti. Yarışlar, İzmir'deki Atatürk Stadı'nda düzenlenen 2. kademe organizasyonu kapsamında gerçekleşti.

Yarışma Detayları

2. kademe yarışlarının tamamlandığı etkinlikte, kadınlar ve erkekler kategorisinde toplamda 8 kulüp yarıştı. Bu organizasyon, Türkiye'nin Paris Olimpiyatları'nda temsil edilecek atletlerini de barındırıyordu.

Öne Çıkan Takımlar

Yarışların sonuçlarına göre, kadınlarda ENKA 300 puan toplayarak ilk sırayı elde etti. Fenerbahçe 285,5 puanla ikinci, Batman Petrolspor ise 213,5 puanla üçüncü oldu. Erkeklerde ise ENKA 291,5 puanla birinci, Fenerbahçe 288 puanla ikinci ve Bursa Osmangazi Belediyespor 187 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Düşme Tehlikesi yaşayan Takımlar

Ligde son sıralarda yer alan Seyhan Belediyespor ve Kırıkkale Olimpik kadınlarda 7. ve 8. sırada kalırken, erkeklerde Konya Büyükşehir Belediyespor ve Kırıkkale Olimpik 1. Lig'e düşme tehlikesi yaşadı.