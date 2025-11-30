Eray Şamdan Dünya Karate Şampiyonası'nda Altın Madalya

Kahire'de 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda zafer

Milli karateci Eray Şamdan, Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

Büyük Erkekler 60 kg finalinde İslam Selmani'yi 4-0 mağlup eden Şamdan, şampiyonluğa ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Dünya Karate Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzu canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer vererek milli karateciyi tebrik etti.

