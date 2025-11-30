Eray Şamdan Dünya Karate Şampiyonası'nda Altın Madalya

Eray Şamdan, Kahire'de düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda Büyük Erkekler 60 kg finalinde İslam Selmani'yi 4-0 yenerek altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:21
Kahire'de 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda zafer

Milli karateci Eray Şamdan, Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

Büyük Erkekler 60 kg finalinde İslam Selmani'yi 4-0 mağlup eden Şamdan, şampiyonluğa ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Dünya Karate Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzu canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer vererek milli karateciyi tebrik etti.

