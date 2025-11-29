Erciyes 38 FK 5 Transferi Birden Kadrosuna Kattı

TFF 3.Lig 2.Grup temsilcisi dış transferde 5 ismi renklerine bağladı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, dış transferde 3 farklı takımdan 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. Kulüp, sezonun ikinci yarısına güçlendirilmiş bir kadro ile girmeyi hedefliyor.

Mavi-siyahlılar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’dan Berat İşkol, Mücahit Enes Albayrak, Talas Belediyespor’dan Mahir Işkın, Mehmet Haluk Alagöz ve Akhisar 45 FSK’dan Berke Kayar ile anlaşma sağladı.

Kadroya dahil edilen 5 yeni isim takıma katılarak çalışmalara başladı; yarın oynanacak olan Mazıdağı Fosfatspor maçında kadroda olmaları bekleniyor.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Kulübümüz dış transferde Kayserispor’dan Berat İşkol, Mücahit Enes Albayrak, Talas Belediyespor’dan Mahir Işkın, Mehmet Haluk Alagöz ve Akhisar 45 FSK’dan Berke Kayar ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncularımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

