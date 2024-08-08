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Ergin Ataman Paris 2024'de Yarı Final Maçlarını Değerlendirdi

Ergin Ataman, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ABD'nin güçlü kadrosunu ve final tahminlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:18
Ergin Ataman Paris 2024'de Yarı Final Maçlarını Değerlendirdi

Ergin Ataman'ın Paris 2024 Yorumları

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan'ın Panathinaikos kulübünün başantrenörü Ergin Ataman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki basketbol atmosferini değerlendirdi. Yarı final maçlarını takip eden Ataman, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yılki kadrosuyla büyük bir avantaj elde ettiğini vurguladı.

ABD, Avrupa Basketboluna Karşı Dikkatli Olmalı

Ataman, "ABD, Avrupa basketbolunu görerek yıldızlarını getirmeden kazanamayacağını anladı. Bu yıl LeBron James, Stephen Curry ve Kevin Durant gibi isimlerle geliyorlar" dedi. Takımların desteğinde bir rekabet ortamının olmadığını belirten Ataman, "Burada her şey, olimpiyat ruhu etrafında şekilleniyor. 20 bin kişilik Bercy Spor Salonu'nda dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlar müthiş bir ambiyans oluşturuyor" diye ekledi.

Favori Takımlar ve Yarı Final Tahminleri

Ergin Ataman, yarı finaldeki diğer maçlar için de tahminlerde bulundu. "Almanya, turnuvanın ikinci favorisi gibi görünüyor, fakat Fransa'nın da önemli bir şansı var" dedi. Ayrıca, "Sırbistan, Amerika ile karşılaşacak ve eğer kontrolü elinde tutabilirse, zor anlar yaşatabilir" şeklinde konuştu.

Sarp Ataman'ın Görüşleri

Ergin Ataman'ın oğlu Sarp, Sırbistan'ın rotasyon oyuncularının önemine dikkat çekerek, "Eğer Aleksa Abramovic gibi oyuncular iyi performans sergilerse sürpriz bir sonuç çıkabilir" ifadesini kullandı. Sarp ayrıca, Fransa ve Sırbistan'ın finalde oynamasını arzuladığını belirtti.

Özlem ve Hedefler

Ergin Ataman, Türk Milli Takımı'nın olimpiyatlarda yer alması konusunda umutlu olduğunu ve "Benim gönlümde hiç kimse yok. Rakiplerimizin hepsine başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. Oğlu Sarp da basketbol kariyerinde başarılı olma arzusunu dile getirdi. "Başantrenör olmak için çok çalışacağım. Babamı ve diğer koçları geçmeyi hedefliyorum" dedi.

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