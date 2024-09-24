Ergin Ataman ve Cedi Osman'dan Avrupa Basketboluna Dönüş Üzerine Önemli Açıklamalar

Ergin Ataman'dan NBA'den Avrupa'ya Dönüş Açıklaması

A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman, NBA'den Avrupa'ya dönüş yapan milli oyuncular Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ataman, bu oyuncuların Avrupa'da oynamasının milli takım için önemli bir fayda sağlayacağını dile getirdi.

Panathinaikos'ta Hazırlık Süreci

Ataman, çalıştırdığı Panathinaikos takımının Galatasaray ile yaptığı hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, "Henüz sezon başındayız ve beklediğimiz basketbolu henüz oynayamıyoruz. Sakatlıklar nedeniyle bazı kilit oyuncularımız eksik. Ancak Galatasaray karşısında göstermiş olduğumuz performanstan memnunuz." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in Durumları

Ataman, Cedi ve Ömer'in henüz maç ritmine geçemediklerini belirtirken, "Onların potansiyeli yüksek. Takıma adaptasyonları sürecek ve zamanla önemli katkı vereceklerdir." dedi.

Cedi Osman'ın Duyguları

Cedi Osman, Avrupa'ya dönüş sürecini şu sözlerle değerlendirdi: "Yunanistan'da olmak oldukça garip ancak buraya döndüğüm için mutluyum. Avrupa Ligi'ni özledim." Takımın yeni sezon hedeflerinden bahseden Osman, "Geniş kadromuz ve iyi takım kimyamız var. Zorlu bir sezon bizi bekliyor." şeklinde konuştu.

Ömer Faruk Yurtseven'in Adaptasyonu

Ömer Faruk Yurtseven, Panathinaikos'taki ilk günlerini değerlendirerek, "Başlangıçta zorlansak da şimdi daha iyi bir kimya yakalamaya başladık. Cedi'nin varlığı adaptasyon sürecine katkı sağlıyor." dedi.