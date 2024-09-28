Erkan ve Yağmur Sözeri Şanlıurfaspor'da Başarı Peşinde

Erkan ve Yağmur Sözeri: Birlikte Başarıya Giden Yol

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, takımın diyetisyeni olan kızı Yağmur Sözeri ile birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Erkan Sözeri, AA muhabirine verdiği demeçte, 20 yıldır futbol sektöründe bulunan bir teknik direktör olarak kızıyla aynı takımda çalışmanın nadir bir durum olduğunu belirtti. Kulübün başkanı Giray Küçük'ün kızı Yağmur'un takıma katılmasındaki rolüne dikkat çekti.

Takımda çalışma fırsatının kendisine duygusal bir destek sunduğunu ifade eden Erkan Sözeri, "Ailem yanımda olmasa da kızımla geçirdiğim vakit sayesinde özlemi hafifletiyoruz." diyerek duygularını paylaştı.

Futbolun yalnızca teknik unsurlardan ibaret olmadığını vurgulayan Sözeri, beslenme ve psikolojik faktörlerin de önemine işaret etti ve Yağmur ile iş yapmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Yağmur Sözeri: Şanlıurfaspor'daki Hayali

Yağmur Sözeri, yaklaşık sekiz yıl süresince sporcu diyetisyenliği yaptığını belirterek, daha önce görev aldığı Central Hospital Ümraniyespor ve Siltaş Yapı Pendikspor ile şampiyonluk yaşadığını açıkladı. Bu deneyimlerini Şanlıurfaspor'da uygulayarak kulübe katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yağmur, "Burada olmak benim için bir hayaldi. Babamla aynı takımda çalışabilmek gerçekten çok güzel. Kendimi şanslı hissediyorum," diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Ayrıca, babasına daha fazla destek olabilmek için özel bir çaba içerisinde olduğunu aktardı.