Erkek Curling Milli Takımı Avrupa B Klasman Şampiyonası'nı 5. Sırada Tamamladı

Erkek Curling Milli Takımı, Avrupa B Klasman Şampiyonası'nda 5. Sırada!

Türk Erkek Curling Milli Takımı, geçtiğimiz günlerde İsveç'te düzenlenen Avrupa B Klasman Şampiyonası'nı 5. sırada tamamladı. Türkiye Curling Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Faruk Kavaz, Serkan Karagöz ve Mahsun Çelebi'den oluştu ve Östersund kentinde kıyasıya mücadele etti.

Grup Aşaması Performansı

Milli takım, grup aşamasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye, grup mücadelesini 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 2. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi.

Play-Off Turunda Talihsizlik

Play-off aşamasında milli takım, Polonya ile karşılaştı. Ancak tarihi bir karşılaşmada, Polonya'ya 5-4'lük bir skorla mağlup olarak şampiyonayı 5. sırada tamamladı. Sonuç olarak, A klasmanına yükselemeyi başaramadı.

Erkek Curling Milli Takımı'nın elde ettiği bu sonuç, gelecek turnuvalar için yeni hedefler belirlemelerine olanak sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.