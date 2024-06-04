Ernest Muçi'nin golüyle Arnavutluk, Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup etti

Ernest Muçi attı, Arnavutluk rahat kazandı

Arnavutluk Milli Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Lihtenştayn ile oynadığı özel maçı 3-0 kazandı. Macaristan'ın Szombathely şehrindeki Haladas Stadyumu'nda gerçekleştirilen müsabakada, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Ernest Muçi, Arnavutluk'un galibiyetine katkı sağlayan gollerden birini attı. Diğer goller ise Armando Broja ve Jasir Asani'den geldi.



Arnavutluk, turnuva öncesi son hazırlık maçını 7 Haziran Cuma günü Azerbaycan ile oynayacak.

EURO 2024'te Arnavutluk, B Grubu'nda İtalya, Hırvatistan ve İspanya ile mücadele edecek.

Arnavutluk'un bu rahat galibiyeti, takımın turnuvaya güçlü bir şekilde hazırlandığını gösteriyor