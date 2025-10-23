Erol Bulut: Amacımız Başakşehir'den Puanlarla Ayrılmak

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Başakşehir maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Bulut, Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından geçirdikleri bir haftalık hazırlığı, takımın eksik yönlerini ve oyuncu durumunu anlattı.

Hazırlık süreci ve Gaziantep maçının analizi

Geçen hafta Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyete değinen Bulut, "Antep'te ilk yarı istemediğimiz bir sonuç oldu. 3-0 geri düştük. Yapmak istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda birkaç değişiklikle takım biraz kendini buldu, mücadele gösterdi. Karşılık vermeye çalıştık. Skoru 3-3'e de getirebilirdik." şeklinde konuştu. Bir haftalık sürede bazı noktalara çalışabildiklerini, ancak takımın daha önce oturmuş bir sistemi olduğunu ve oyuncuları alıştıkları sistemden çıkarmanın zaman alacağını belirtti.

Başakşehir maçı hedefi

Başakşehir'in ligdeki durumu ve teknik direktör değişikliğine dikkat çeken Bulut, rakibi hafife almayacaklarını vurguladı: "Amacımız Başakşehir maçından puanlarla ayrılmak." Bulut, takımın verilen bilgilere olumlu tepki verdiğini ve istediklerini sahaya yansıtarak karşılığını alacaklarına inandığını söyledi.

Oyuncu durumu ve kadro haberleri

Bulut, Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında forma giymeyeceğini, Saric'in ise bu hafta kadroda yer alacağını açıkladı. Ayrıca Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün takımla çalışmalara başladığını, kupa maçında bu iki oyuncuyu değerlendirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Gueye'nin performansı ve antrenman beklentisi

Gaziantep maçında sonradan oyuna girip iki gol atan Senegalli genç futbolcu Mouhamed El Bachir Gueye hakkında Bulut, antrenmanlardaki performansına istinaden forma şansı verdiğini belirtti: "Antrenmanda gayet istediğimiz, iyi görüntüyü bize verdi. Mücadelesi, koşuları ve vuruşları olsun güzel görüntü verdi. Nitekim bizi yanıltmadı. 2 gol attı, hat trick de yapabilirdi. Daha fazla forma şansı bulması kendisine bağlı. Antrenman kalitesini yüksek tutarsa daha fazla forma bulabilir."

Lig değerlendirmesi ve fiziksel koşullar

İngiltere Championship ile Süper Lig kıyaslamasında Bulut, üst düzey Süper Lig takımlarının Championship'in üzerinde olduğunu ifade etti ancak ligimizin de kötü olmadığını, mücadele ve fizik temasın fazla olduğunu söyledi. "Taktik açısından eksiğiz. Geçişlerde, topun oyunda kalması noktasında biraz eksiğiz."

Bulut, İngiltere'de 46 maç, kupa maçlarıyla ortalama 55 maç oynandığını hatırlatarak 3 günde bir maç temposunun oyuncuların fiziksel ritmini etkilediğini ve bu tempoya alışmanın avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Taraftara çağrı ve hedef yaklaşımı

Antalyaspor'da sıralama hedefi yerine adım adım ilerlemeyi tercih ettiğini söyleyen Bulut, kafasında bir puan ortalaması olduğunu ancak bunu paylaşmayacağını ifade etti. Kentte gördüğü sevgi ve saygıyı vurgulayarak taraftarlara çağrıda bulundu: "Takımın taraftarın desteğine ihtiyacı var." Bulut, stadın doldurulmasının takıma önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

