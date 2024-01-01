Ertelenen Galatasaray-Fenerahçe Süper Kupa maçının belgeleri sızdı! Gerçek ortaya çıktı

Maçtan 25 gün önce yapılan protokolde, her detay masaya yatırıldı ve tarafların talepleri karşılıklı olarak kabul edildi.

Önceden Onaylanan Detaylar: İstiklal Marşı, Saygı Duruşu ve Posterler

Türk heyeti, Suudi Arabistan'a maçtan önce İstiklal Marşı'nın okunmasını, Suudi Arabistan Marşı'nın da ev sahibi olarak okunmasını talep etti ve bu talep kabul edildi. Ayrıca, tribünlerde Fenerbahçe ve Galatasaray posterleri ile Cumhuriyetin 100. yılını anlatan bir posterin olması kararlaştırıldı. 12 şehit için bir dakikalık saygı duruşu da protokole eklendi.

Atatürk Temalı Formaların Kararlaştırılması: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İsteği





Fenerbahçe ve Galatasaray, maçtan üç gün önce Atatürk resimli formalarla ısınma talebinde bulundu. Bu talep, önce Suudi yetkililere iletilse de, geri dönüş alınamadı. Aynı gün, Fenerbahçe'nin sahaya "Yurtta sulh çuhanda sulh" pankartıyla çıkma ve Galatasaray'ın da "Ne mutlu Türk'üm diyene" pankartıyla çıkma isteği iletilmiştir.

Suudi Tepkisi ve İnatlaşma: Talepler Uluslararası Kurallara Aykırı mı?

Suudi yetkililer, pankart taleplerinin önceden FIFA'ya bildirilmediğini belirterek, uluslararası kurallara aykırı olduğunu savundu. Ancak, önceden kabul edilen formalarla ısınma konusunda herhangi bir sorun olmadığı ifade edildi.

Kriz Noktası: İki Kulübün İsrarı ve Geri Dönüş Yok

İki kulüp, kendi belirledikleri Atatürk resimli tişörtlerle ısınmaya kararlıydı. Suudi tarafı geri adım atmadı, bakanlar ve TFF yönetimi müdahale etti ancak Fenerbahçe ve Galatasaray, taleplerinden vazgeçmeden Türkiye'ye döndü.