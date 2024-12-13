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Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor'un Zorlu Süreci ve Gelecek Vizyonu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün zorlu süreçte olduğunu ancak büyük dönüşümlerle başarıların geleceğine vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:07
Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor'un Zorlu Süreci ve Gelecek Vizyonu

Doğan, Trabzonspor'un Zorlu Sürecini Açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün geçirdiği zorlu süreçlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, Trabzonspor dergisindeki yazısında, bu süreçlerin getirdiği zorlukların farkında olduklarını belirterek, 'Büyük başarılar büyük dönüşümlerle gelir' ifadesini kullandı.

Mücadele Ruhuyla Yola Devam

Başkan Doğan, Trabzonspor'un kurulduğu günden bu yana Türk futbolunda eşsiz bir mücadele ruhuyla yer edindiğini vurguladı. Kulübün, finansal sıkıntılar ve saha içindeki zorluklarla mücadelesinin yalnızca günümüz için değil, gelecekte de umut taşıdığına değindi.

800 Milyon Liralık Ekonomik Hamle

Doğan, Türkiye Bankalar Birliği ile gerçekleştirilen anlaşmadan çıkarak yaklaşık 800 milyon lira faiz yükünden kurtulmanın Trabzonspor tarihindeki en önemli ekonomik hamlelerden biri olduğunu ifade etti.

Kararlılık ve Sürdürülebilir Başarı Vurgusu

Geçtiğimiz dönemde geliri artırma, sportif başarıyı istikrarlı hale getirme ve kulübü borçsuz bir yapıya kavuşturma hedefleriyle çalışmalara devam edeceklerini belirten Doğan, 'Trabzonspor'un geleceği artık tesadüflere bırakılmayacak' dedi.

Türk Futbolundaki Adaletsizliklere Dikkat Çekti

Başkan Doğan, Türk futbolunun mevcut düzeninin tarafsızlıktan uzak olduğunu belirterek, kulübün yalnızca rakipleriyle değil, sistemin hatalarıyla da mücadele ettiğini savundu. 'Bu durum hem Trabzonspor'un hem de Türk futbolunun itibarını tehdit etmektedir' dedi.

Altyapı ve Trabzonspor Koleji Projesi

Altyapının önemine değinen Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirilecek Trabzonspor Koleji'nin, genç yeteneklerin yetişmesine katkıda bulunacağını ifade etti. Bu projenin, kulübün geleceği için de önemli bir adım olduğunu belirtti.

Trabzonspor Bir Değerler Manzumesidir

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un yalnızca bir spor kulübü olmadığını aktararak, 'Trabzonspor, adaletsizliklere başkaldıran ve başarıyı alın teriyle kazanan bir değerler manzumesidir' şeklinde konuştu. Sözlerini, 'Bu yolculukta takımımızın yanında olmanızı bekliyoruz' diyerek tamamladı.

Doğan’ın bu açıklamaları, Trabzonspor'un geleceği ve başarılı bir dönüşüm süreci için ümit vadediyor.

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