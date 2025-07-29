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Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı'nın Yeni Başkanı Oldu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı olarak görevine başladı. Ekonomi sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 18:20
Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı'nın Yeni Başkanı Oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nda Değişim: Ertuğrul Doğan Başkan Oldu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı olarak atandı. İstanbul'daki Conrad Hotel'de düzenlenen genel kurulda, tek aday olarak ünvanı kazandı.

Toplantının ardından, Doğan ve eski başkan Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Doğan, Ali Koç'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu bir görev değişimi. Tüm başkanların takdiriyle oluşan bir yapı. Ekonomi en büyük sorunlarımızdan biri. Özellikle Anadolu kulüplerinin büyük sıkıntıları var. Bu dönemdeki amacımız, sorunların üzerine gitmek olacaktır" dedi.

Ali Koç: "Hayırlı Olsun Ertuğrul Başkana"

Toplantıda, eski başkan Ali Koç, Doğan’a "Hayırlı olsun" diyerek başladığı konuşmasında, değişim zamanının geldiğini vurguladı. Koç, "Üç yıl çabuk geçti. Ertuğrul başkan liderliğinde daha fazla mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Finansal konulardaki kangren olmuş sorunları çözmek için el birliğiyle çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Murat Özkaya'dan Duygu Dolu Mesaj

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, toplantının ardından, Türk futbolu için katkı sağlamak amacıyla bir arada olmalarının önemine dikkat çekti. "Yeni başkanımızı seçmek bizim için gurur kaynağı. Ortak hareket edildiğini bilmenizi istiyorum" diyerek kulüplerin dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Özkaya ayrıca, eski teknik direktörleri Arda Turan'ın uluslararası başarısını kutlayarak, "Doğruyu bulmamız için bize yardımcı olun. Rekabeti finansal meselelerin ötesinde görmeliyiz" şeklindeki mesajıyla dikkat çekti.

Kulüpler Birliği Vakfının bugün yapılan genel kurulunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan...

Kulüpler Birliği Vakfının bugün yapılan genel kurulunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, başkanlığa seçildi. Kulüpler Birliği Vakfı Eski Başkanı Ali Koç Kulüpler Birliği Vakfının bugün yapılan genel kuruluna katıldı.

Kulüpler Birliği Vakfının bugün yapılan genel kurulunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan...

Kulüpler Birliği Vakfının bugün yapılan genel kurulunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, başkanlığa seçildi. Kulüpler Birliği Vakfı Eski Başkanı Ali Koç Kulüpler Birliği Vakfının bugün yapılan genel kuruluna katıldı.

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