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Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un Geleceği Aydınlık

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulübe yönelik desteklerini değerlendirerek sevindirici adımların atıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:01
Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un Geleceği Aydınlık

Başkan Doğan'dan Önemli Açıklamalar

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon ziyareti sırasında alınan kararların, kulübün geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti. Doğan, bu kararların hem mevcut durumu hem de geleceği aydınlatacak nitelikte olduğunu ifade etti.

Tarihi Adımlar ve Ekonomik Fırsatlar

Trabzonspor Dergisi’nde yer alan açıklamasında, Doğan, Şenol Güneş Spor Kompleksi içindeki Papara Park’ın kulübe tahsis edilmesinin sadece futbol alanında değil, ekonomik kalkınma açısından da önemli bir gelişme olacağını aktardı. Bu tahsisin, stadyum altındaki iş yerlerinin kulüp tarafından işletilmesiyle ciddi gelir kaynakları yaratacağını vurguladı.

Doğan, “Trabzonspor, saha içindeki başarılarının yanı sıra ekonomik sürdürülebilirlik açısından da örnek bir model oluşturacaktır” dedi. Ayrıca, Akyazı’daki 177 dönümlük arazinin kulübe kazandırılması için çalışmaların başlatılmasını da önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Destekleyen İsimlere Teşekkür

Başkan Doğan, bu gelişmelerin hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ve desteğinin kritik olduğunu belirtirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu gibi isimlere teşekkür etti.

Trabzonspor'un Ruhunu Anlatan İfadeler

Trabzonspor’un ruhunu yalnızca mali başarılarla açıklamanın mümkün olmadığını vurgulayan Doğan, “Bu şehir, bu kulüp, alın teriyle, azimle ve mücadele ruhuyla şekillendi” dedi. Galatasaray karşısında alınan galibiyetin takımın potansiyelini gözler önüne serdiğini aktaran Doğan, yeni takviyelerle mücadele düzeyini yetkin bir seviyeye çıkaracaklarını dile getirdi.

Son olarak, bu süreçte futbolcuların yalnızca sporcu değil, Trabzonspor ruhunun taşıyıcıları olduğunu belirten Doğan, “Taraftarlarımızın desteğiyle, kulübümüzün kararlılığıyla geleceğimizi şekillendiriyoruz. Trabzonspor, her zaman olduğu gibi mücadele etmeyi, üretmeyi ve kazanmayı sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

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