Erzincan Grekoromen Takımı 1. Lig'de Yarı Finalde

Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü, 1. Lig Grekoromen'de Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Şampiyonlar'ı yenerek yarı finale yükseldi; maç 16 Kasım'da Keçiören'de.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:55
Türkiye Güreş Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan 1. Lig Grekoromen Güreş müsabakalarına katılan Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü, önemli bir başarıya imza attı.

Erzincan ekibi, yapılan karşılaşmalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Ankara Şampiyonlar Spor Kulübü'nü mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Erzincan takımı, yarı final mücadelesini 16 Kasım Pazar günü saat 12.00'de Keçiören Taha Akgül Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek.

