Erzurum, 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti için Coşkulu Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı

Erzurum'da Kış Sporları Coşkusu!

2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti ilan edilen Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi’nde düzenlenen büyüleyici etkinliklerle bu unvanını kutladı. Gece Seremonisi adı altında gerçekleştirilen etkinlikte, snowtrack, kar motoru ve meşaleli kayak gösterileri dikkat çekti.

Heyecan Dolu Anlar

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, jandarma arama kurtarma ekipleri ve Ejder 3200 Arama Kurtarma ekibi, kayaklarla zirveden dev Türk bayrağını taşırken, davetliler ledli ve ışıklı kayak senkronize ekipleri ile kar motorlarının muhteşem gösterilerini ilgiyle izledi. Etkinliğin finali, meşalelerle zirveden inen kayakçıların "Ejder 3200 ve Palandöken" yazısını ateşlemesiyle yapıldı.

Başkan Sekmen'den Önemli Açıklamalar

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentle ilgili yaptığı konuşmada, Erzurum'un coğrafi konumu itibariyle Türkiye'nin ve Avrasya'nın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı. Sekmen, Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanının sadece bir ödül olmadığının altını çizerek, "Artık Erzurum, Ekonomi İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin odak noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Sekmen, Erzurum'un turizm altyapısını geliştirmek ve uluslararası tanıtımını güçlendirmek için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini bildirerek, "2025 yılı boyunca Erzurum, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapacak." dedi.

Yatırım ve Ekonomik Büyüme İmkanları

Başkan Sekmen, 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanının Erzurum'un ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını belirterek, "Bu süreç, kenti yatırımcılar için cazip bir merkez haline dönüştürecektir" dedi. Ayrıca, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti.

Tarihi Bir An

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli, Erzurum'un bu unvanı kazanmasının tarihi bir değer olduğunu ifade ederek, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Etkinliğe kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer gibi birçok önemli isim katıldı.