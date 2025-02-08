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Erzurum'da Kış Sporları Kampı: Gençler İlk Kez Dolu Dolu Bir Deneyim Yaşıyor

Kış Sporları Kampı, 120 üniversite öğrencisini kış sporlarıyla buluşturdu. Eğitim ve kültürel zenginlikler, Erzurum'da keyifli bir deneyim sundu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:22
Erzurum'da Kış Sporları Kampı: Gençler İlk Kez Dolu Dolu Bir Deneyim Yaşıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Projesi Kış Sporlarıyla Gençleri Buluşturdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum'da düzenlenen 9. Tematik Kış Kampları, üniversite öğrencilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Kampa katılan 120 kız öğrenci, curling, kayak ve buz pateni gibi kış sporlarını ilk kez deneyimleme fırsatı buldu.

Eğitim ve Kültürel Faaliyetler Bir Arada

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, öğrencilerin sadece spor alanında değil, eğitim, kültür ve sanat alanında da donanımlı bir şekilde yetişmeleri için bakanlıklarının pek çok projesinin bulunduğuna dikkat çekti. Şimşek, "Misafir öğrencilerimiz kamp boyunca kış sporlarından buz pateni, curling ve kayak yapıyor. Birçoğu ilk defa bu sporları yapıyor ve bundan çok keyif alıyor." dedi.

Kültürel Zenginlikler Tanıtılıyor

Şimşek, gelen öğrencilere kış sporlarını tanıtmanın yanı sıra, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini göstermeyi de amaçladıklarını ifade etti. Öğrencilerden olumlu geri dönüşler almanın mutluluk verici olduğunu vurguladı. "Gelen öğrencilerimizin hemen hepsi, kültür elçisi olacaklarını söylüyorlar. Bu dönüşümleri almak çok mutlu edici." şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Duyguları

Kampa katılan Ceylan Atar isimli Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, günlerinin çok keyifli geçtiğini belirtti. Atar, "Her şey çok eğlenceli. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Daha önce hiç kış sporları yapmamıştım. Kayak yapmaya gittik ve bugün de buz pateni yapıyoruz. Çok verimli, çok eğlenceli geçiyor." dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesinden kampa katılan Ravşan Arslan da çok eğlendiklerini ve ilk defa kış sporları yapma fırsatı bulduğunu söyledi.

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