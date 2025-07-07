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Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması Devam Ediyor

Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması, kadın ve erkek sporcuların katılımıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 16:55
Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması Devam Ediyor

Erzurum'da Uluslararası Macera Yarışması Coşkusu

Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içinde fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması devam ediyor. Yarışmanın amacı, doğa sporlarının gençler arasında yaygınlaştırılması ve Erzurum'un bu alandaki potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasıdır.

Koordinasyon ve Katılımcılar

Valilik koordinasyonunda yürütülen yarışlar, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Narman, Oltu, Şenkaya, Uzundere ve İspir belediyeleri ile Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilmektedir. Yarışmaya, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden toplam 140 sporcu katılmaktadır.

Yarışmanın Etapları

Etkinliğin üçüncü gününde katılımcılar, Oltu ilçesindeki Şehdurak Göleti'nden başladıkları bisiklet turunun zorlu parkurlarını tamamlayarak Zugar Boğazı'na ulaştı. Doğanın eşsiz manzaraları arasında bisiklet süren yarışmacılar, daha sonra Uzundere ilçesi'nde kano yarışlarına katıldılar. Kano yarışlarının etap sonundaki puan durumu ise katılımcılar arasında büyük bir rekabet yarattı.

Kano Yarışmaları Puan Durumu

Kano yarışlarının sonucunda en yüksek puanları alan üniversiteler şu şekilde sıralandı:

  • 1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (100 puan)
  • 2. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (90 puan)
  • 3. Atatürk Üniversitesi (80 puan)
  • 4. Uludağ Üniversitesi (75 puan)
  • 5. Yıldız Teknik Üniversitesi (70 puan)
  • 6. Kastamonu Üniversitesi (68 puan)
  • 7. Termez Medical 2 (66 puan)
  • 8. Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC) (64 puan)
  • 9. UZDJTSU (62 puan)
  • 10. Erzurum Teknik Üniversitesi (60 puan)
  • 11. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (58 puan)
  • 12. Çankırı Karatekin Üniversitesi (0 puan)
  • 13. Termez Medical 1 (0 puan)

Etkinlikler, yarın sona erecek ve katılımcılar için unutulmaz deneyimler sunmaya devam edecek.

Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel...

Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması devam ediyor. Yarışmaya, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bursa, Çankırı, İstanbul, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kırşehir, Ankara, Mersin ve Adana'dan gelen 50'si kadın, 140 sporcu katılıyor.

Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel...

Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması devam ediyor. Yarışmaya, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bursa, Çankırı, İstanbul, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kırşehir, Ankara, Mersin ve Adana'dan gelen 50'si kadın, 140 sporcu katılıyor.

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