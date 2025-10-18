Erzurum'un Tek Kayakla Atlama Kuleleri Yeni Teknolojiyle 12 Ay Açık Olacak

Erzurum'daki Türkiye'nin tek kayakla atlama kuleleri, yeni soğutma sistemiyle 12 ay antrenman ve uluslararası yarışma yapılabilecek hale getiriliyor.

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'daki Türkiye'nin tek kayakla atlama kuleleri, rampalara entegre edilen yeni soğutma sistemiyle 12 ay boyunca atlama ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek.

Tesisin yenilenmesi ve amaç

Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de yer alan ve 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen, son olarak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF)'nde kullanılan kulelerde proje kapsamında bu yıl çalışmalara başlandı. Büyük ve normal rampalarda yapılan yenileme ile yaz-kış kullanılabilecek özel soğutma sistemi yerleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, çalışmaların sürdüğünü belirterek yazdan itibaren ahşap kısmın tamamlanıp pistin hizmete açılacağını, tesisin genç sporcuların olimpiyat hazırlıklarına katkı sunacağını söyledi.

Yeni teknolojinin avantajları

Çakmur, yeni teknoloji sayesinde hem yaz hem kış kanallarının atlamacılar için hazır hale geldiğini vurguladı. Artık rampa hazırlıkları için havanın soğumasını beklemeye gerek kalmayacağını, sistemin kendi içinde otomatik buzlama yapacağını ve işçilik, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağını ifade etti.

Çakmur, sistemin elektrik, su, buzlanma ve işçilik açısından fayda getireceğini belirterek: "Eksi 15'te burayı soğutmak, o rampayı hazırlamak için uğraşıyorduk. Şimdi kendisi artık otomatik buzlayacağı için hem işçilik hem zaman hem de maliyet yönünden bizlere çok fayda sağlayacak" dedi.

FIS onayı ve uluslararası hedef

Çakmur, firmanın uluslararası federasyon delegesi ile ortak çalıştığını ve tesisin Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onayını alacak şekilde dizayn edildiğini söyledi. Çalışmaların uluslararası delegasyon kontrolünde devam ettiğini ve tesisin 12 ay boyunca uluslararası yarışmalara açık hale geleceğini vurguladı.

Alman ekipten teknik bilgiler

Alman firma sahibi Peter Riedel, milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu ile tanıştıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl önce Erzurum'a geldiklerini, fizibilite çalışmalarının ardından projeyi hazırladıklarını anlattı. Riedel, 33 günde iki rampanın modernizasyonunu tamamladıklarını ve inrun (atlama başlangıç) sistemlerinin yeniden kurulduğunu söyledi.

Riedel, sistemde iki kanal bulunduğunu belirtti: birincisi soğutuculu kış kanalı olup içinde özel soğutucular yer alıyor; ikincisi ise yaz versiyonu olarak üstü kapatılmış, özel su ve porselen parçalarla döşenmiş kaygan bir zemin sunuyor. Bu sistemin Haziran başı itibarıyla yaz sezonunda rahatlıkla kullanılabileceğini, 2 bin rakımda hem yaz hem kış koşullarında kullanılabilecek şekilde tasarlandığını aktardı.

Bölgesel ve ulusal etkiler

Riedel, sistemin bölgeye ve Türk kayak sporuna büyük katkı sağlayacağını belirterek, artık sporcuların yurtdışına gitmek yerine Erzurum'da antrenman yapabileceğini ve tesisin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesinin arttığını söyledi. Çalışmanın, Erzurum'u kış sporlarında daha rekabetçi ve tercih edilen bir merkez haline getirebileceği ifade edildi.

Özetle: Türkiye'nin tek kayakla atlama kuleleri, uygulanan yeni soğutma ve inrun sistemleriyle uluslararası standartlara yükseltiliyor; tesis, FIS onay sürecinin tamamlanmasının ardından bir yıl boyunca antrenman ve yarışmalara açık olacak.

