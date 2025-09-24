Erzurumspor FK 1-1 Keçiörengücü: Özbalta'dan Hakem Eleştirisi ve Taraftara Sitem

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK, Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Serkan Özbalta hakem kararlarını eleştirdi, taraftarlara sitem etti; istifa düşünmüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:48
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Özbalta'nın maç değerlendirmesi

Özbalta, ilk yarıda erken gol bulduklarını ve devre arasında oyuncularına oyun ritmini artırmaları gerektiğini söylediğini belirterek, takımın son ana kadar isteneni yerine getirdiğini ifade etti. Özbalta, maçın son bölümünde savunma yapmaları gerektiğini vurgulayarak: "Son bölüme girdiğimizde artık o golü atamadıktan sonra tabii ki iyi savunma yapmamız gerekiyordu ki savunmayı da yapıyorduk. Rakip takım son 10-12 dakikalık bölümde topla tabii ki oynayacaktı. Artık 1-0 öndeydik. Biz ikinci golü arayacaktık. Onlar da oynayacaktı çünkü artık maç gidiyor. O dönemde de iyi savunma yapmamız gerekiyordu ki onu da penaltı pozisyonuna kadar bence iyi yaptık. Hiç tehlikeli bir tane bile atak ben hatırlamıyorum." dedi.

Hakem kararlarına sert eleştiri

Maç boyunca yönetime tepki gösteren Özbalta, hakem kararlarının oyun akışını etkilediğini savundu: "Her ne olursa olsun bahane aramamak için 1-0'ı öyle veya böyle korumak lazımdı. Ama şunu söylemeden de geçemiyorum. 15 tane faulün 14'ü rakibe çalındı."

Özbalta, ikinci yarıda kendilerine verilen bir avantajın kesilmesinin penaltıdan daha önemli olduğunu belirterek, "Orta sahada ikinci yarı bize faul yapıldı, avantaj kesildi. İnanın penaltıdan önemli benim için o avantaj pozisyonu. Üç tane Keçiörenli orta saha oyuncusu oyundan düşmüş, savunmayla karşı karşıya kalacağız. Sarı kartın acelesi yok. Dünya iyisi bir insan ama inanılmaz formsuzlardı bugün." ifadelerini kullandı.

Taraftara sitem ve kişisel vurgu

İç sahada önemli bir avantajı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen Özbalta, bazı taraftarlara da tepki gösterdi: "Ülkede hem spor anlamında hem de insanların duygu ve düşüncelerinde aşırı olumsuz coşkular görebiliyoruz. ... Maalesef karşı taraftaki insanların aileleri ve duyguları olduğunu düşünmeden, empati yapmadan her şeyi söyleyebilme imkanını insanlar kendilerinde bulabiliyorlar. Bu çok çok üzücü."

Teknik adamlıkta 8. yılını tamamladığını ve 13 yıl profesyonel futbol oynadığını hatırlatan Özbalta, kulübünün itibarına zarar gelmesine izin vermediklerini vurgulayarak: "Kulübümün hiçbir payesine halel getirmeden helalle çalışıyoruz. Çocuklarımın boğazından bir lokma haram geçmeden çalışıyoruz. Bize kızanlar, bizi tasvip etmeyenler, ağır hakaretler edenler bunu bilsinler." dedi.

İstifa iddialarına net yanıt veren Özbalta, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Allah'a şükürler olsun işimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. 7 maçta 13 puanı olan bir futbol kulübünden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiörengücü cephesi: Sedat Ağçay'ın yorumu

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Sedat Ağçay ise mücadeleci bir maç olduğunu vurguladı: "Topa sahip olma oyununu, pas yüzdesi fazla olan bir rakiple oynadık. Bunu çok iyi yapıyorlar. Ama biz de bu ligin ikili mücadelesi en iyi olan takımız. Maç öncesi yaptığımız analiz karşılık verdi. İki takım da iyi mücadelenin sonucunda birer puan aldı."

Ağçay, rakibin sahaya kattığı değerin analizlerinden daha fazlası olduğunu ve maçın başında bunun kendilerini zorladığını belirterek, "Ciddi anlamda saha içinde organizasyonu fazla olan bir hoca. O yüzden birazcık zorlandık ama sonrasında tedbirimizi aldık. Tedbiri aldıktan sonra da mücadelemizle beraber ikinci yarı, oyuna ortak olduk." diye konuştu.

