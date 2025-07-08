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Erzurumspor FK, 2025-2026 Sezonu İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı'nda çift antrenmanla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 23:33
Erzurumspor FK, 2025-2026 Sezonu İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Erzurumspor FK, Yeni Sezon İçin Gelişiyor

Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün gerçekleştirilen çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

İki Farklı Antrenman Programı

Futbolcular, sabah saatlerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve geniş alanda çalışma yaptı. Akşam seansında ise, kulüp tesislerindeki spor salonunda yapılan kuvvet ve ağırlık çalışması ile günü tamamladılar.

Bu yoğun hazırlık dönemi, Erzurumspor FK'nın ligdeki hedeflerine ulaşabilmesi için büyük önem taşıyor. Takımın göstereceği performans merakla bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Palandöken Dağı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Palandöken Dağı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam etti.

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