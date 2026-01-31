Erzurumspor FK 4-0 Sarıyer — Trendyol 1. Lig 23. Hafta
Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sarıyer’i 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
1. dakikada ev sahibi takımın orta alandan geliştirdiği atakta topla buluşan Benhur ceza alanına doğru hareketlenen Eren Tozlu’yu gördü. Ceza sahası çaprazında topla buluşan Eren, meşin yuvarlağı yakın direğin dibinden ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Cebrail’in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kulasin’in sert şutunda kaleci Orbaniç, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
58. dakikada sol kanattan Orhan Ovacıklı’nın taşıdığı topla buluşan Benhur ceza sahası içerisinde uygun durumda olan Eren Tozlu’yu gördü. Eren’in topu düzeltip köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
65. dakikada sol kanattan gelişen atakta Benhur’un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sefa Akgün’ün sert ve düzgün bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
71. dakikada ceza sahası sol çizgisi yakınlarında kazanılan serbest vuruşu kullanan Sefa’nın ortasında arka direkte Yakup Kırtay kafayla topu içeriye çevirdi. Altı pas önünde Baiye, vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
90+4. dakikada Murat Cem Akpınar, ceza sahası içinde önüne düşen topu düzgün vuruşla filelere gönderdi. 4-0
Hakemler
Berkay Erdemir, Mehmet Dura, Oğuzhan Kocaçoban
Erzurumspor FK
Orbanic, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Mustafa Yumlu (Gerxhaliu dk. 83), Orhan Ovacıklı, Baiye (Ali Ülgen dk. 80), Sefa Akgün, Crociata (Murat Cem Akpınar dk. 74), Benhur Keser (Adem Eren Kabak dk. 80), Eren Tozlu, Rodrguez (Hüsamettin Yener dk. 74)
Yedekler: Erkan Anapa, Salih Sarıkaya, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Mert Önal
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Sarıyer
Furkan Akyüz, Fatih Kurucuk, Metehan Mert, Ömer Bayram (Eşref Korkmazoğlu dk. 88), Cebrail Karayel, Kulasin (Dembele dk. 81), Hasan Emre Yeşilyurt (Traore dk. 72), Silva, Regattin (Oğuzhan Yılmaz dk. 88), Camara, Eze (Batuhan Kör dk. 81)
Yedekler: Fethi Özer, Eşref Korkmazoğlu, Berkay Aydoğmuş, Oğuzhan Yılmaz, Mert Furkan Bayram, Ozan Sol
Teknik Sorumlu: Ümit İnal
Goller
Eren Tozlu (dk. 1), Sefa Akgün (dk. 65), Baiye (dk. 71), Murat Cem Akpınar (dk. 90+4)
Sarı kart
Hasan Emre Yeşilyurt (Sarıyer)
