Erzurumspor FK 4-0 Sarıyer — Trendyol 1. Lig 23. Hafta

Trendyol 1. Lig 23. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sarıyer'i 4-0 yendi; goller Eren Tozlu, Sefa Akgün, Baiye ve Murat Cem Akpınar'dan geldi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:44
Erzurumspor FK 4-0 Sarıyer — Trendyol 1. Lig 23. Hafta

Erzurumspor FK 4-0 Sarıyer — Trendyol 1. Lig 23. Hafta

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sarıyer’i 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

1. dakikada ev sahibi takımın orta alandan geliştirdiği atakta topla buluşan Benhur ceza alanına doğru hareketlenen Eren Tozlu’yu gördü. Ceza sahası çaprazında topla buluşan Eren, meşin yuvarlağı yakın direğin dibinden ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Cebrail’in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kulasin’in sert şutunda kaleci Orbaniç, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

58. dakikada sol kanattan Orhan Ovacıklı’nın taşıdığı topla buluşan Benhur ceza sahası içerisinde uygun durumda olan Eren Tozlu’yu gördü. Eren’in topu düzeltip köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada sol kanattan gelişen atakta Benhur’un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sefa Akgün’ün sert ve düzgün bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

71. dakikada ceza sahası sol çizgisi yakınlarında kazanılan serbest vuruşu kullanan Sefa’nın ortasında arka direkte Yakup Kırtay kafayla topu içeriye çevirdi. Altı pas önünde Baiye, vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

90+4. dakikada Murat Cem Akpınar, ceza sahası içinde önüne düşen topu düzgün vuruşla filelere gönderdi. 4-0

Hakemler

Berkay Erdemir, Mehmet Dura, Oğuzhan Kocaçoban

Erzurumspor FK

Orbanic, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Mustafa Yumlu (Gerxhaliu dk. 83), Orhan Ovacıklı, Baiye (Ali Ülgen dk. 80), Sefa Akgün, Crociata (Murat Cem Akpınar dk. 74), Benhur Keser (Adem Eren Kabak dk. 80), Eren Tozlu, Rodrguez (Hüsamettin Yener dk. 74)

Yedekler: Erkan Anapa, Salih Sarıkaya, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Mert Önal

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarıyer

Furkan Akyüz, Fatih Kurucuk, Metehan Mert, Ömer Bayram (Eşref Korkmazoğlu dk. 88), Cebrail Karayel, Kulasin (Dembele dk. 81), Hasan Emre Yeşilyurt (Traore dk. 72), Silva, Regattin (Oğuzhan Yılmaz dk. 88), Camara, Eze (Batuhan Kör dk. 81)

Yedekler: Fethi Özer, Eşref Korkmazoğlu, Berkay Aydoğmuş, Oğuzhan Yılmaz, Mert Furkan Bayram, Ozan Sol

Teknik Sorumlu: Ümit İnal

Goller

Eren Tozlu (dk. 1), Sefa Akgün (dk. 65), Baiye (dk. 71), Murat Cem Akpınar (dk. 90+4)

Sarı kart

Hasan Emre Yeşilyurt (Sarıyer)

TRENDYOL 1. LİG'İN 23. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SARIYER'İ 4-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG'İN 23. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SARIYER'İ 4-0 MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL 1. LİG'İN 23. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SARIYER'İ 4-0 MAĞLUP...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serkan Özbalta: Önümüzde 15 Hafta ve Çok Sayıda Final Maçı Var
2
Iğdır FK 0-0 Manisa FK — Koçak: Maçın hakkı 3 puandı
3
Trendyol 1. Lig 23. Hafta: Iğdır FK 0-0 Manisa FK
4
Ümit İnal: Sarıyer, Erzurumspor FK'ye 4-0 Mağlup
5
Osman Aşkın Bak, Iğdır'ın Yeni 6 Bin Kapasiteli Stadyumunu Açtı
6
TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK 0-1 Karaköprü Belediyespor
7
SNX Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları