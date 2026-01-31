TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK 0-1 Karaköprü Belediyespor

Erciyes 38 FK, TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında evinde Karaköprü Belediyespor’a 0-1 mağlup oldu; Görkem İbrahim Demirel maçın tek golünü attı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:22
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:22
TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Erciyes 38 Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Karaköprü Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu. Mavi-siyahlılar bu sonuçla üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Maç Detayları

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Sezer Yalçın, Halil Tolgahan Demir, Mehmet Saldıraner

Kadrolar

Erciyes38 FK: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Enes Arıkan, Batuhan Özgan, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, Mehmet Tosun (Ethem Balcı dk. 69), Artun Akçakın, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Serdar Yiğit, Çağrı Yağı Yasak (Ozan Demirbağ dk. 83), Berke Kayar (Hüseyin Ekici dk. 59)

Karaköprü Belediyespor: Miraçcan Yavuz, Sadullah Burak Toprak, Görkem İbrahim Demirel, (İbrahim Başer dk. 85), Metin Peker, Hasan Yurtseven, (Mustafa Demirel dk. 35), (Turhan Orhan dk. 85), Batuhan Tunçay, Yavuz Alemdar, Hakan Kuş, Arda Köksal, (Ömer Faruk Yeşilyurt dk. 71), Enes Filiz, Berkan Aksoy

Sarı Kartlar

Erciyes 38 FK: Muhammed Enes Doğan, Batuhan Özgan

Karaköprü Belediyespor: Miraçcan Yavuz, Sadullah Burak Toprak, Yavuz Alemdar, Berkan Aksoy

Gol

Görkem İbrahim Demirel (dk.19) — Karaköprü Belediyespor

