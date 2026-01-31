Kocaelispor, Manchester City’den Mahamadou Susoho’yu 2,5 Yıllığına Kadrosuna Katıdı

Kocaelispor, Manchester City’den 21 yaşındaki Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu geçen sezon Livingston’da kiralık oynadı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:28
Kocaelispor, Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı

Kocaelispor, İngiliz ekip Manchester City'den 21 yaşındaki futbolcu Mahamadou Susoho ile resmi olarak anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlılar, genç oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin detayları ve kulüp açıklaması

Kulübün yaptığı açıklamada, söz konusu transferin tescil işlemlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Mahamadou Susoho Sissoho’nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonu’na tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

Kocaelispor, bu hamleyi Tarkan Serbest ve Oleksandr Syrota ile yollarını ayırmasının ardından gerçekleştirdi. Ayrıca kulüp, transfer tedbirini hafta içinde kaldırdı ancak harcama limitleri nedeniyle sınırlı yaş grubundaki oyuncuları transfer edebiliyor; açıklamada belirtilen şartlara göre 2004 ve üstü doğumlu oyuncuların transferlerine izin verilebildiği vurgulandı.

Susoho’nun kariyer geçmişi

Mahamadou Susoho, profesyonel kariyerine 2022 yılında Manchester City’de başlarken, 2023'te U21 takımına yükseldi. Genç futbolcu kariyeri boyunca Peterborough United ve Livingston'da kiralık olarak forma giydi; geçtiğimiz sezon İskoçya ekiplerinden Livingston'da oynadı.

Susoho, ayrıca İngiltere ve İspanya genç milli takımlarında görev aldı. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile A takımda bir kez Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıktı.

Kocaelispor taraftarları ve camia, genç oyuncunun katılımıyla orta vadede takıma sağlayacağı katkıyı merakla bekliyor.

