DOLAR
40,57 0,03%
EURO
47,02 0,17%
ALTIN
4.334,4 -0,23%
BITCOIN
4.818.893,28 -0,76%

Erzurumspor FK, Ali Ülgen ve Murat Cem Akpınar ile Anlaştı

Erzurumspor FK, sağ bek Ali Ülgen ve orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 00:19
Erzurumspor FK, Ali Ülgen ve Murat Cem Akpınar ile Anlaştı

Erzurumspor FK'dan İki Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Erzurumspor FK, sağ bek Ali Ülgen ve orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile resmi sözleşme imzaladı. Bu transferler, kulübün geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Transfer Detayları

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ülgen ve Akpınar'ın kulüp başkanı Ahmet Dal ile tesislerde bir araya gelerek transfer konusunda son görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, en son Boluspor forması giyen Ülgen ile Bandırmaspor'da görev yapan Akpınar ile sırasıyla bir yıl süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Sosyal Medyada Duyuruldu

Mavi-beyazlı ekip, transferini sosyal medya hesaplarında oyuncuların kentteki tren garı bahçesinde çocuklarla futbol oynadığı görüntülerle duyurdu. Görüntülerde, Ülgen'in futbol oynayan çocuklara kulübün tesislerinin yerini sorması dikkat çekti.

Çocuklar, Ülgen'in kendileriyle futbol oynaması karşılığında tesisin adresini tarif edeceklerini belirttiler. Ayrıca, Ülgen'in çocuklarla oyuna başlarken takımları belirlerken orta sahanın eksik kalması üzerine Akpınar'ı telefonla arayıp davet ettiği ve onun da gelmesiyle birlikte futbol oynadıkları anlar kaydedildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor Futbolcuları Kapsamlı Sağlık Kontrolünden Geçti
2
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
3
Hidayet Türkoğlu Yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı
4
Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde Devam Ediyor
5
Serbest Dalışta Dünya İkincisi Timur Alp Kuru: Hedefim Altın Madalya
6
EYOF 2025'te Türk Sporcular Altın, Gümüş ve Bronz Madalya Kazandı
7
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Atıcılıkta Altın Madalya İtalya'nın

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı