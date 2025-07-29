Erzurumspor FK, Ali Ülgen ve Murat Cem Akpınar ile Anlaştı

Erzurumspor FK'dan İki Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Erzurumspor FK, sağ bek Ali Ülgen ve orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile resmi sözleşme imzaladı. Bu transferler, kulübün geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Transfer Detayları

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ülgen ve Akpınar'ın kulüp başkanı Ahmet Dal ile tesislerde bir araya gelerek transfer konusunda son görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, en son Boluspor forması giyen Ülgen ile Bandırmaspor'da görev yapan Akpınar ile sırasıyla bir yıl süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Sosyal Medyada Duyuruldu

Mavi-beyazlı ekip, transferini sosyal medya hesaplarında oyuncuların kentteki tren garı bahçesinde çocuklarla futbol oynadığı görüntülerle duyurdu. Görüntülerde, Ülgen'in futbol oynayan çocuklara kulübün tesislerinin yerini sorması dikkat çekti.

Çocuklar, Ülgen'in kendileriyle futbol oynaması karşılığında tesisin adresini tarif edeceklerini belirttiler. Ayrıca, Ülgen'in çocuklarla oyuna başlarken takımları belirlerken orta sahanın eksik kalması üzerine Akpınar'ı telefonla arayıp davet ettiği ve onun da gelmesiyle birlikte futbol oynadıkları anlar kaydedildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.