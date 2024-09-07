Erzurumspor FK, Guram Giorbelidze'yi Kadrosuna Kattı

Erzurumspor FK'dan Yeni Transfer
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, genç Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze'yi renklerine bağladığını duyurdu.
Resmi Sözleşme İmzalandı
Mavi-beyazlı kulübün resmi açıklamasında, Giorbelidze ile 1 yıllık bir sözleşme imzaladıkları belirtilerek, "Camiamıza hayırlı olsun." mesajı paylaşıldı.
Sosyal Medyada Tanıtım Videosu
Erzurumspor, transfer duyurusunu sosyal medya hesaplarından oyuncunun sözleri ve tanıtım videosuyla destekleyerek, yüzlerce takipçisinin ilgisini çekmeyi başardı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze'yi transfer ettiğini açıkladı.