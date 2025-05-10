Erzurumspor FK Play-Off'ta Hedef Süper Lig

Erzurumspor FK'dan Süper Lig Hedefi

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde eden Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, play-off'larda tüm güçlerini kullanarak Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.

Geçmiş Olsun Mesajı

Kutlu, basın toplantısında, kötü bir sezon geçirip bir alt lige düşen Şanlıurfaspor’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Takımının kazandığı bu maçtan dikkat çekici bir şekilde mutlu olduğunu ifade eden Kutlu, "Akıllar play-off eşleşmesindeydi. Şimdi Bandırmaspor'la Bandırma'da oynayacağız. Erzurumspor olarak hedeflerimiz başlangıçta farklıydı, ancak oyuncularımız pek çok engelle karşılaştı" dedi.

Play-Off’a Odaklanma Vurgusu

Takımının play-off'a odaklanacağını belirten Kutlu, "Play-off'ta bütün gücümüzü kullanıp Süper Lig'e Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz. Urfaspor'a da geçmiş olsun, önümüzdeki yıllarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor Cephesinden Açıklama

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Oğuzhan Türk, hem takımın hem de taraftarın zor günlerden geçtiğini dile getirerek, "Urfaspor, Süper Lig’de oynamayı hak ediyor, doğru bir yapıyla tekrar yükselebilir" dedi. Türk, ayrılan oyuncular sonrası kalan oyunculara da teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında deplasmanda konuk olduğu Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u yenen Erzurumspor FK'nın Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında deplasmanda konuk olduğu Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u yenen Erzurumspor FK'nın Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.