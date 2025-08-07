DOLAR
Erzurumspor FK, Sivasspor Maçına Heyecanla Hazırlanıyor

Erzurumspor FK, Sivasspor maçıyla yeni sezona merhaba diyor. Başkan Ahmet Dal, kardeş takım Sivasspor'u beklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 16:24
Erzurumspor FK, Sivasspor Maçına Heyecanla Hazırlanıyor

Erzurumspor FK, bu hafta sonu Sivasspor ile oynayacağı maçla yeni sezonu açmaya hazırlanıyor. Kulüp başkanı Ahmet Dal, Sivasspor’un şehir ve taraftarları için önemli bir kardeş takım olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde, Erzurumspor FK'nın Palandöken Dağı'ndaki otelde düzenlediği toplu imza töreninde, yeni transferler Murat Cem Akpınar, Ali Ülgen, Amar Gerxhaliu, Adem Eren Kabak, Matija Orbanic, Marko Bozic, Benhur Keser, Mert Ünal, Brandon Baiye ve Hüsamettin Yener basına tanıtıldı. Dal, takım için oldukça önemli 10 tane transfer gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Dal, "Geldikleri kulüplerdeki performanslarıyla ve saha içindeki duruşlarıyla kulübümüz için en uygun olan oyuncuları seçtik. Hepsi bu forma için savaşacak" şeklinde konuştu.

Sivasspor Maçına Hazırız

Dal, ligin ilk haftasında cumartesi günü Sivasspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, "2025-2026 sezonunu Sivasspor maçıyla açıyoruz. Bu sezon zorlu geçecek; yüksek maliyetli futbolcuların transfer edildiği güçlü bir rekabet var" dedi.

Ayrıca, yeni stat inşaatı için Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile yapılan toplantılarda modern bir stat müjdesinin alındığını belirten Dal, taraftarların beklentilerini de aktardığını söyledi.

Yeni Stat ve Zemin İyileştirmeleri

Mevcut stadyum zemininde yapılan değişiklikler sayesinde hibrit çim uygulaması hayata geçecek. Dal, "Pırıl pırıl bir zeminde maçlarımıza başlayacağız" ifadeleriyle stadyumun fiziksel durumu hakkında da bilgi verdi.

Erzurumspor FK'nın taraftarları, Sivasspor maçında stadyumu doldurarak takımlarına destek vermeye davet ediliyor. Bu yeni sezon, hem takım için hem de taraftarlar için büyük bir heyecanla bekleniyor.

