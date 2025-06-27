Erzurumspor FK, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile Anlaştı

Erzurumspor FK'dan Transfer Müjdesi

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu takımlarından Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Özbalta ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Başarı Dolu Bir Gelecek İçin Adım Atıldı

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta'ya ve ekibine hoş geldin diyor, büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Serkan Özbalta, kulüp başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelerek sözleşmeyi imzaladı ve hemen ardından teknik çalışmalarına başladı. Mavi-beyazlı camianın hedefi, bu sezon daha büyük başarılar elde etmek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta (sağda) ile sözleşme imzaladı.