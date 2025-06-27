DOLAR
39,84 -0,09%
EURO
46,74 -0,03%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.275.230,32 -0,2%

Erzurumspor FK, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile Anlaştı

Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başarılara odaklanıyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 21:28
Erzurumspor FK, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile Anlaştı

Erzurumspor FK'dan Transfer Müjdesi

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu takımlarından Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Özbalta ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Başarı Dolu Bir Gelecek İçin Adım Atıldı

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta'ya ve ekibine hoş geldin diyor, büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Serkan Özbalta, kulüp başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelerek sözleşmeyi imzaladı ve hemen ardından teknik çalışmalarına başladı. Mavi-beyazlı camianın hedefi, bu sezon daha büyük başarılar elde etmek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta (sağda) ile sözleşme...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta (sağda) ile sözleşme imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası İstanbul'da Tamamlandı
2
Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 Yıl Men Cezası
3
Geleneksel Türk Okçuluğuna Artan İlgi: Cengiz Toksöz'le Yeni Hedefler
4
Iğdır FK, Burak Çoban'la Anlaştı
5
Trabzonspor, Denis Dragus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
6
Mustafa Gül, Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor: Rekortmen Halterci Başarılarına Devam Ediyor
7
Milli Kayaklı Koşucular, 2026 Kış Olimpiyatları İçin Ardahan'da Hazırlanıyor

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı