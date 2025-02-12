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Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-1 Mağlup Etti

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig 24. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:09
Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-1 Mağlup Etti

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyet, Esenler Erokspor'un ligdeki hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor.

Mücadele Detayları

İki takım arasındaki mücadelede Esenler Erokspor, ev sahibi olmanın avantajıyla rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç, sezonun geri kalanında Esenler Erokspor'un motivasyonunu artıracak bir başarı oldu.

Trendyol 1. Lig'deki tüm hayranlar, ilerleyen haftalarda Esenler Erokspor'un performansını merakla takip edecek.

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