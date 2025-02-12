Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-1 Mağlup Etti

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyet, Esenler Erokspor'un ligdeki hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor.

Mücadele Detayları

İki takım arasındaki mücadelede Esenler Erokspor, ev sahibi olmanın avantajıyla rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç, sezonun geri kalanında Esenler Erokspor'un motivasyonunu artıracak bir başarı oldu.

Trendyol 1. Lig'deki tüm hayranlar, ilerleyen haftalarda Esenler Erokspor'un performansını merakla takip edecek.