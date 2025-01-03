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Esenler Erokspor, Çayırova Belediyesi'ni Mağlup Etti: 91-81

Esenler Erokspor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nin 19. haftasında Çayırova Belediyesi'ni 91-81 yenerek galip geldi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 18:06
Esenler Erokspor, Çayırova Belediyesi'ni Mağlup Etti: 91-81

Esenler Erokspor'dan Önemli Galibiyet

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftası, Çayırova Belediyesi ile Esenler Erokspor arasında yapılan maçla başladı. Haftanın açılış karşılaşmasında Esenler Erokspor, deplasmanda Çayırova Belediyesi’ni 91-81 mağlup etmeyi başardı.

Mücadele Hakkında

Maçın başlangıcında her iki takım da etkili oyun sergileyerek izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Ancak, Esenler Erokspor'un gösterdiği üstün performans, galibiyeti beraberinde getirdi.

18 Şubat tarihinde Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi kapsamında yarın 4 maç daha oynanacak. Takımların performansları ve puan durumları lig heyecanını artırmaya devam ediyor.

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