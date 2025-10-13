Esenler Erokspor, Glint Manisa'yı Deplasmanda 95-75 Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Esenler Erokspor, Glint Manisa Basket'i deplasmanda 95-75 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 21:05
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - 3. Hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında, Esenler Erokspor, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 95-75 mağlup etti.

Konuk ekip Esenler Erokspor, maç boyunca dengeli bir performans sergileyerek hem hücumda hem de savunmada etkinlik gösterdi. Ev sahibi Glint Manisa Basket zaman zaman toparlanma çabaları sergilemesine rağmen skoru lehine çevirmeyi başaramadı.

Bu sonuç, ligdeki rekabeti kızıştırırken takımların sezon hedefleri üzerindeki etkisi merak konusu olmaya devam ediyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Glint Manisa Basket ile Esenler Erokspor, Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Esenler Erokspor’dan Thomas Akyazılı (sağda) rakibiyle mücadele etti.

