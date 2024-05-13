Eski Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Aziz Yıldırım aday olacak

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde heyecanlı günler yaşanıyor. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan sarı-lacivertli ekip, kulüp başkanlığı için hareketli bir süreç yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olacağı açıklanmış, ardından Sadettin Saran'ın adaylıktan çekilmesiyle gündem bir kez daha değişmişti.

Son olarak, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın adaylık için harekete geçtiği haberleri gündemi salladı. Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Yıldırım Haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkanlık için aday olma kararı aldı.

Aziz Yıldırım'ın adaylık açıklamasıyla birlikte, Fenerbahçe'nin kulüp başkanlığı için rekabetin daha da kızışacağı öngörülüyor. Taraftarlar, yeni dönemde kulüp yönetiminin hangi isimlerden oluşacağını merakla beklerken, futbol camiası da bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kala yaşanan bu gelişmeler, kulüp için kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.