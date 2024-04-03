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Eski Beşiktaşlı Guti'den Real Madrid açıklaması

Beşiktaş'ta da bir dönem forma giyen dünyaca ünlü yıldızlardan Real Madrid hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Guti, kendisinin kadrosunda olduğu dönedeki Real Madrid ile şimdiki Real Madrid takımını birbiriyle kıyasladı.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 13:54
Eski Beşiktaşlı Guti'den Real Madrid açıklaması

Eski Real Madrid oyuncusu Guti Hernandez, son açıklamasında Real Madrid'in mevcut kadrosuna ilişkin değerlendirmelerini yaptı. Tarihi Real Madrid Galacticos takımının bir üyesi olan Guti, şimdiki Real Madrid takımının dünyaca ünlü takımdan çok daha iyi olduğuna dikkat çekti.

Mevcut Real Madrid'le ilgili konuşan Guti, mevcut takımın "ayaklarına sağlam bastığını" belirterek, şunları söyledi:

Eski Beşiktaşlı Guti'den Real Madrid açıklaması

Mevcut takımın Galacticos'tan daha da iyi bir takım olduğunu söylemek istiyorum. Bu takım her kim olursa olsun, bence Galacticos'tan daha iyi bir takım, çok daha fazlasını da yapabilecek bir takım."

Real Madrid'de geçirdiği süre hakkında konuşan Guti, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Madrid'deki pozisyonumu biliyorum. Elimden gelenin de en iyisini yaptım. Bir şeylere katkı sağlayabileceğimi biliyordum. Makelele ile orta sahada oynadığımda, seçeneklerimin Figo, Zidane veya Ronaldo'ya geçmek olduğunu birçok kez biliyordum çünkü oyunu benim için çözebileceklerini biliyorum ki yaptılar." 

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