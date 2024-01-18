Eski Galatasaraylı isimden acı haber geldi

Türkiye'nin büyük kulüplerinden olan Galatasaray 2008-2009 sezonunda forma giyen eski Sırp basketbolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Golden State Warriors'ta 2021'den itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan 46 yaşındaki eski basketbolcu Milojevic'in ölüm haberi sevenlerini üzüntüye sürükledi.



1977 doğumlu Milojevic'in restoranda yemek yediği sırada fenalaşarak kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kaldırıldığı hastanede önemli müdahaleler yapılsada hayatını kaybettiği öğrenildi. Eski takımı olan Galatasaray'dan sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınlandı.





''YIKILMIŞ DURUMDAYIZ''

Golden State Warriorus sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunurken ejan Milojevic'in vefat etmesinden ötürü yıkıldığını belirterek Warriors'la ilişkisi olan herkes için şok edici trajik darbede bulunarak ailesi, arkadaşları ve onunla çalışmaktadan zevk aldığını açıkladı.

