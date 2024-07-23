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Eski Şampiyon Mahmut Demir'den Paris 2024 Sporcularına Destek

Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılacak Türk sporculara başarı dileklerini iletti ve güreşin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:24
Eski Şampiyon Mahmut Demir'den Paris 2024 Sporcularına Destek

Mahmut Demir'den Paris 2024'e Başarı Dilekleri

Eski olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılacak Türkiye adına mücadele edecek sporculara başarılar diledi. Demir, bu sürecin ardından Serbest Güreş Milli Takımıyla birlikte Fransa'ya gitmeyi planladığını ifade etti.

Olimpiyat Değerlerine Vurgu

Amasya'nın Suluova ilçesinde ismiyle düzenlenen futbol turnuvasının açılışında konuşan Demir, sporcuları cesarete ve kararlılığa yönlendirdi. "Şampiyonu yenmeden şampiyon olamazsınız," diyen Demir, Türkiye'nin geçmişteki başarılarına atıfta bulunarak, olimpiyat ruhunu hatırlattı.

Madalya Beklentileri

Türk sporunun güreş branşındaki güçlü geçmişini vurgulayan Demir, "Güreş bizim en fazla madalya aldığımız branş. Orada gidip başarılı olmaları için tüm sporcularımıza güveniyoruz," dedi. Ayrıca, "Altın madalya hayalimiz var, ama bu yolda sıkı bir mücadele gerekiyor," şeklinde konuştu.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Demir, milli değerlerin ve Türk kültürünün uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edilmesi gerektiğini belirtti. "Kendilerine ve ülkemize yakışan şekilde, başarılar kazanıp centilmenlik örneği sergilerlerse, biz de gurur duyarız," diyerek sözlerini tamamladı.

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024...

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele edecek sporcuların başarılı olacağına inandığını açıkladı.

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024...

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele edecek sporcuların başarılı olacağına inandığını açıkladı.

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024...

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele edecek sporcuların başarılı olacağına inandığını açıkladı.

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024...

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele edecek sporcuların başarılı olacağına inandığını açıkladı.

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024...

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele edecek sporcuların başarılı olacağına inandığını açıkladı.

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024...

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele edecek sporcuların başarılı olacağına inandığını açıkladı.

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024...

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele edecek sporcuların başarılı olacağına inandığını açıkladı.

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024...

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele edecek sporcuların başarılı olacağına inandığını açıkladı.

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