Eskişehir'de Hakem Saldırısı Kınandı

Eskişehir'de 30 Kasım 2025'te Birlikspor teknik heyetinin hakeme saldırısı kınandı; 2 şüpheli tutuklandı, TFFHGD Eskişehir Şubesi tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 20:11
Eskişehir'de Hakem Saldırısı Kınandı

Eskişehir'de Hakem Saldırısı Kınandı

Eskişehir'de 30 Kasım 2025 tarihinde oynanan amatör maçta yaşanan hakeme yönelik saldırı, meslek örgütü ve spor camiasının ortak tepkisiyle kınandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 30 Kasım 2025 tarihinde oynanan karşılaşma sırasında gerçekleşti. Birlikspor teknik heyeti tarafından orta hakem Mesut Eren'e karşı saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkartılan hakem tedavisi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tepkiler ve çağrı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Eskişehir Şubesi ile dernek başkanları, hakemler, gözlemciler ve sporcular Abdurrahman Temel Futbol Sahası'nda toplandı. Üst Klasman Hakemi Turgut Doman, Üst Klasman Yardımcı Hakemi Ramazan Ufuk Avdaş ve Üst Klasman Yardımcı Hakemi Ömer Yasin Gezer de aralarında olduğu grup, "Şiddete hayır" yazılı bir pankart açtı.

Basın açıklamasını yapan TFFHGD Eskişehir Şube Başkanı Fatih Pazı, şunları söyledi:

"Çoğu kez büyük bir mutluluk ve heyecanla geldiğimiz bu saha ve sahalara bugün gelişimi ve sonuçlarıyla tüm camiamızı üzüntüye sevk eden bir olay vesilesi ile gelmenin hüznü içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta sonu ilimizde de oynanan amatör futbol müsabakasında hakem arkadaşımıza yönelik gerçekleşen fiziki saldırıyı derin bir üzüntü ve hayretle karşılamış bulunuyoruz. Sporun özünde yer alan dostluk, centilmenlik ve saygı kavramlarıyla uyuşmayan bu olay yalnızca bir hakeme değil, amatör sporun ruhuna, emeğine ve geleceğine yapılmış bir saldırı niteliğindedir"

Başkan Pazı konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu değerleri yaşatmak ve geliştirmek ise tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Birlikte yol aldığımız bu gemiyi ancak karşılıklı saygı, anlayış ve iletişimle limana ulaştırabileceğimize inanıyoruz. Hakemlik, sahadaki oyunun adaletini ve düzenini sağlayan son derece önemli bir görevdir. Hakemler ve tüm spor paydaşları bu organizasyonun vazgeçilmez birer parçasıdır. Bilinmelidir ki toplumun tüm paydaşlarına yönelik her türlü sözlü veya fiziki saldırı yalnızca bireyleri değil, tüm toplumu yaralamaktadır. Bu nedenle yaşanan olayı en güçlü şekilde kınıyor, benzer üzücü olayların bir daha yaşanmaması için tüm paydaşları sağduyuya, birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Bizlerin bugün olduğu gibi yarın da sahalarda dostluğun, kardeşliğin ve sportmenliğin hakim olması için çalışmaya devam edeceğimizden asla şüpheniz olmasın"

ESKİŞEHİR'DE YAŞANAN HAKEM SALDIRISI OLAYIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ...

ESKİŞEHİR'DE YAŞANAN HAKEM SALDIRISI OLAYIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ (TFFHGD) ŞUBE BAŞKANI FATİH PAZI, "BU OLAY YALNIZCA BİR HAKEME DEĞİL, AMATÖR SPORUN RUHUNA, EMEĞİNE VE GELECEĞİNE YAPILMIŞ BİR SALDIRI NİTELİĞİNDEDİR" DEDİ.

ESKİŞEHİR'DE YAŞANAN HAKEM SALDIRISI OLAYIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Hakem Saldırısı Kınandı
2
Dr. Mehmet Yavuz: Bahis Soruşturması Topluma Geri Dönüşü Olmayan İz Bıraktı
3
Kayseri'de Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Kaykay Yarışması Düzenlendi
4
Milli Boksör Sema Çalışkan Dünya Şampiyonluğuna Kilitlendi
5
Milli Buz Patenciler Türkiye'ye Tarih Yazdırdı
6
Fenerbahçe 2024-2025 sezonu forma tanıtımı yapıldı! Gelenek ve modernizm buluşuyor
7
Çaykur Rizespor 6-1 Pendikspor | Ziraat Türkiye Kupası'nda Rize Farkı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde