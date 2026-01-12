Eskişehir: Voleybol Küçük Kız Müsabakalarında Dereceler Açıklandı

Eskişehir'de tamamlanan Voleybol Küçük Kız Müsabakaları sonuçlandı; MAT-FKB Özel Gelişim Ortaokulu birinci oldu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:10
Eskişehir’de düzenlenen Voleybol Küçük Kız Müsabakaları sona erdi. Turnuva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Sporları organizasyonu kapsamında kent genelinde gerçekleştirildi.

Dereceye Giren Okullar

1’inci: MAT-FKB Özel Gelişim Ortaokulu

2’nci: Eskişehir Ticaret Odası Ortaokulu

3’üncü: Melahat Ünügür Ortaokulu

4’üncü: Özel Atayurt Ortaokulu

İl müdürlüğü yetkilileri, müsabakalara katılan tüm okulları ve sporcuları tebrik etti.

