Eskişehir: Voleybol Küçük Kız Müsabakalarında Dereceler Açıklandı

Eskişehir’de düzenlenen Voleybol Küçük Kız Müsabakaları sona erdi. Turnuva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Sporları organizasyonu kapsamında kent genelinde gerçekleştirildi.

Dereceye Giren Okullar

1’inci: MAT-FKB Özel Gelişim Ortaokulu

2’nci: Eskişehir Ticaret Odası Ortaokulu

3’üncü: Melahat Ünügür Ortaokulu

4’üncü: Özel Atayurt Ortaokulu

İl müdürlüğü yetkilileri, müsabakalara katılan tüm okulları ve sporcuları tebrik etti.

