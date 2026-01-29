Konyaspor, Beşiktaş Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor
Konyaspor, Beşiktaş’a konuk olacağı Trendyol Süper Lig 20. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenman Detayları
Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Çalışma, taktik uygulamalarla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile tamamlayacak.
