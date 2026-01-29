Konyaspor, Beşiktaş Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor; son antrenman yarın 11.30'da.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 18:31
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:31
Konyaspor, Beşiktaş’a konuk olacağı Trendyol Süper Lig 20. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Çalışma, taktik uygulamalarla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

