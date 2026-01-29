Kocaelispor, Oleksandr Syrota ile Resmen Ayrıldı

Ayrılık Selçuk İnan'ın açıklamasının ardından resmiyet kazandı

Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan'ın dün duyurduğu ayrılığın ardından, 25 yaşındaki savunmacı Oleksandr Syrota ile yollarını resmen ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oleksandr Syrota’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oleksandr Syrota’ya emekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Körfez ekibiyle 8 resmi maçta forma giyen Syrota'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Ayrılığın bu akşam saatlerinde resmiyet kazandığı belirtildi.

Öte yandan kulübün harcama limitleri ekside olduğu ve bir futbolcunun ayrılması halinde 2004 ve üstü doğumlu kontenjan transferi yapılabilecek olduğu kaydedildi.

