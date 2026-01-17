Snowboard FIS European Cup Erzincan Başladı: Ergan Dağı'nda 10 Ülkeden Katılım

Yayın Tarihi: 17.01.2026 19:34
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:10
Türkiye Kayak Federasyonu’nun 2025-2026 Berkin Usta Sezonu faaliyet takviminde yer alan Snowboard FIS European Cup Erzincan Yarışmaları, Erzincan’da başladı.

Organizasyon ve Pist

Erzincan’daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezinde düzenlenen organizasyonda ilk gün yarışları, kayak merkezinde bulunan 800 metrelik pistte gerçekleştirildi. Yarışlar, kadınlar ve erkekler kategorilerinde iki gün sürecek ve organizasyon, dünyada bir ilk olarak gece yarışlarına da ev sahipliği yapacak.

Katılımcılar

Organizasyona 10 ülkeden sporcular katıldı. Yarışmalarda Çekya, Avustralya, İtalya, Fransa, Japonya, Almanya, Hollanda, İsveç, İsviçre ve Slovakya milli takımları yer alıyor.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği Snowboard FIS European Cup Erzincan Yarışmaları, hem Erzincan’ın kış turizmine hem de Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki konumuna önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

