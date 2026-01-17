Portekiz Anadia'da Türk Çifti Kürsüyü Paylaştı: Yılmaz Birinci, Kaplan İkinci

U23 Elimination'da millilerden çifte zafer

UCI 2026 faaliyet programında yer alan The Trofeu Internacional Artur De Lopez Pist Bisikleti Yarışları kapsamında, 16-17 Ocak tarihlerinde Portekiz'in Anadia kentinde düzenlenen U23 Elimination yarışında milli takım sporcuları etkileyici bir performans sergiledi.

Yarışın zorlu temposu ve yüksek rekabet ortamında Ramazan Yılmaz birinci olurken, Emre Kaplan ikinci olarak iki Türk sporcusu kürsüyü paylaştı. Bu sonuç, gençler kategorisinde Türk pist bisikletinin uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Elimination formatının gerektirdiği yüksek sürat, taktiksel zekâ ve dayanıklılığın ön planda olduğu mücadelede millilerimizin gösterdiği performans, hem teknik kapasitenin hem de disiplinli hazırlık sürecinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, elde edilen başarının ardından sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, bu tür uluslararası derecelerin genç sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çekti. Müftüoğlu, sonuçların Türk bisikletinin geleceği adına umut verici bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı.

Alınan bu dereceler, Türk bisikletinin Avrupa pistlerinde giderek daha güçlü temsil edildiğinin önemli bir göstergesi niteliğinde.

