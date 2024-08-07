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Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

2024 Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı rakibine yenilerek bronz madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:47
Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman'ın Başarısı

2024 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı final müsabakasında Tayvanlı Lin Yu Ting ile karşı karşıya geldi. Mücadelede büyük bir çaba sarf eden Kahraman, maçı kaybederek madalya umuduna veda etti.

Branşındaki Başarısıyla Göz Doldurdu

Yarı finaldeki performansıyla takdir toplayan Esra Yıldız Kahraman, bu sonuçla bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Kahraman, olimpiyat performansıyla birlikte gelecekteki turnuvalar için de umut ışığı oldu.

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