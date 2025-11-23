Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi Niğde'de: 11 ilden 300 Katılımcı Yarıştı

Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi Niğde’de gerçekleştirildi

11 ilden gelen 300 sporcu ve antrenör zorlu parkurda mücadele etti

Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi Yarışları, Niğde Merkez Spor Salonu yanındaki Kros Parkuru’nda, 11 ilden gelen toplam 300 sporcu ve antrenör katılımıyla düzenlendi.

Organizasyon, zorlu parkurda kıyasıya rekabete sahne olurken, etkinlik sporseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Yarış boyunca sporcuların performansları ve takım mücadeleleri dikkat çekti.

Niğde Belediyesi, yarışmalara katılan kafileler ve aileleri için çorba ve makarna ikram ederek organizasyona destek verdi.

Dereceye giren sporcu ve takımların ödülleri; Uluslararası Atletizm Hakemi Fatih Boyan, Atletizm İç Anadolu Temsilcisi Cüneyt Küçük, Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Yılmaz, Atletizm Niğde İl Temsilcisi Ali Tunç ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mahmut Karataş tarafından takdim edildi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmada başarılı olan sporcu ve takımları tebrik ederek bir üst tur için başarı dileklerinde bulundu.

EŞREF AYDIN BÖLGESEL KROS LİGİ YARIŞLARI, 11 İLDEN TOPLAM 300 SPORCU VE ANTRENÖRÜN KATILIMIYLA NİĞDE MERKEZ SPOR SALONU YANINDAKİ KROS PARKURU’NDA DÜZENLENDİ.