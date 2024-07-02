EURO 2024 çeyrek final heyecanı: İspanya ile Almanya karşı karşıya! Maç ne zaman, saat kaçta?

İSPANYA VE ALMANYA YARI FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR



EURO 2024’te çeyrek final heyecanı başlıyor. Grup aşamalarında ve son 16 turunda gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken İspanya ve Almanya, yarı final biletini kapmak için kıyasıya bir mücadele verecek. İspanya, Gürcistan’ı 4-1’lik skorla geçerken, Almanya ise Danimarka karşısında 2-0 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.

İSPANYA VE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya ve Almanya, 5 Temmuz Cuma günü saat 19:00’da karşı karşıya gelecek. Bu büyük karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu nefes kesen maçı kaçırmamak için ekran başında olacak.

İSPANYA'NIN GÖZÜ YARI FİNALDE

Futbol otoriteleri tarafından turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, grup aşamasını 3’te 3 yaparak tamamladı. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'u mağlup eden İspanya, son 16 turunda Gürcistan’ı 4-1 geçerek çeyrek finale yükseldi. İspanya, turnuvada rakip fileleri toplam 9 kez sarsarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Kadrosunda yer alan Williams, Morata, Lamina Yamal, Rodri ve Pedri gibi yıldız oyuncular, çeyrek finalde de takımlarını galibiyete taşımak için sahada olacak.

ALMANYA EV SAHİBİ AVANTAJINI KULLANACAK

EURO 2024’ün ev sahibi Almanya, çeyrek finale yükselerek büyük bir başarı elde etti. A Grubu’nda İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile mücadele eden Almanya, grubu 7 puanla lider tamamladı. Son 16 turunda Danimarka’yı 2-0 mağlup eden Almanya, çeyrek finalde İspanya karşısında galibiyet peşinde. Almanya, turnuvada şu ana kadar 10 gol atarken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

İSPANYA VE ALMANYA’NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI GEÇMİŞİ

İspanya ve Almanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde daha önce üç kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan sonuncusu 2008 yılında gerçekleşti ve İspanya, Almanya’yı 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmıştı. İspanya, Almanya ile oynadığı son dört büyük turnuva maçında yenilgi yüzü görmedi; iki galibiyet ve iki beraberlik aldı. Bu istatistik, İspanya'nın çeyrek finalde de büyük bir avantaj elde etme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Bu büyük karşılaşmada her iki takım da üstün performans sergilemek zorunda. İspanya’nın yıldız oyuncuları, hücum hattında etkili olma potansiyeline sahip. Morata ve Williams gibi golcü oyuncular, Almanya savunmasını zorlayacak. Almanya ise ev sahibi avantajını kullanarak taraftarlarının desteğiyle sahada üstünlük kurmayı hedefliyor. Almanya’nın güçlü savunma hattı ve hızlı hücum oyuncuları, İspanya kalesini zorlayacak.

