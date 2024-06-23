EURO 2024'te büyük heyecan! Üçüncü ve son grup maçları bu akşam başlıyor

EURO 2024'TE ÜÇÜNCÜ MAÇLAR BAŞLIYOR



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlar bugün başlıyor. Almanya, İsviçre karşısında liderliği perçinlemek isterken, İskoçya ve Macaristan kader maçında kozlarını paylaşacak. İşte günün dikkat çeken maçları ve detayları...

A Grubu'ndaki son maçlar, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak. Almanya, Frankfurt Arena'da İsviçre'yi ağırlayacak. TSİ 22.00'de başlayacak olan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Dördüncü hakem ise Marco Guida olacak.



ALMANYA GRUP LİDERLİĞİNİ GARANTİLEDİ

Ev sahibi Almanya, grubun ilk iki maçında aldığı galibiyetlerle liderliği garantilemiş durumda. İlk maçta İskoçya'yı 5-1, ikinci maçta ise Macaristan'ı 2-0 mağlup eden Almanya, 6 puanla grup lideri olarak yoluna devam ediyor. Bu akşam alacakları bir beraberlik bile Almanya'nın liderliğini kesinleştirecek.

Almanya'nın tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, bu akşamki maçta forma giymesi halinde iki önemli rekora imza atacak. EURO 2024'teki ilk iki maçta da kaleyi koruyan Neuer, Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen Alman futbolcu olan Bastian Schweinsteiger'in rekorunu egale edecek. Aynı zamanda, finallerde en fazla maça çıkan kaleci sıralamasında Gianluigi Buffon'u geçerek zirveye oturacak.



İSVİÇRE'NİN HEDEFİ SON 16

İsviçre, A Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenmiş, ikinci maçta ise İskoçya ile 1-1 berabere kalmıştı. Dört puanla grubun ikinci sırasında yer alan İsviçre, bu akşam alacağı bir beraberlikle adını son 16 turuna yazdıracak. İsviçre, Almanya'dan 3 puan alırsa grup lideri olarak, 1 puan alırsa ikinci olarak tur atlayacak. Ancak mağlup olmaları halinde gözler aynı saatte başlayacak İskoçya-Macaristan maçının sonucuna çevrilecek.

İSKOÇYA VE MACARİSTAN KADER MAÇINDA

EURO 2024 A Grubu'ndaki diğer kritik maçta İskoçya ve Macaristan karşı karşıya gelecek. Stuttgart Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi Arjantin Futbol Federasyonu'ndan hakem Facundo Tello yönetecek. Tello'nun yardımcılıklarını Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Dördüncü hakem ise Norveç'ten Espen Eskas olacak.

Grupta bir puanı bulunan İskoçya, ikinci olarak son 16 turuna yükselmek için Macaristan'ı yenmek zorunda. İlk maçta Almanya'ya 5-1 yenilen İskoçya, ikinci maçta İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Macaristan'ı mağlup etmeleri halinde, İsviçre'nin Almanya karşısında puan kaybetmesini bekleyecekler. İsviçre'nin Almanya'dan puan alması durumunda ise en iyi üçüncüler arasına girmeye çalışacaklar.



MACARİSTAN'IN UMUDU SÜRÜYOR

A Grubu'nda henüz puanla tanışamayan Macaristan, İsviçre'ye 3-1, Almanya'ya ise 2-0 yenildi. Ancak, bu akşamki maçtan galibiyetle ayrılmaları halinde en iyi dört grup üçüncüsünden biri olarak yoluna devam etme şansları bulunuyor.

MUHTEMEL KADROLAR

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

İskoçya: Gunn, Hendry, Hanley, McKenna, Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson, McTominay, Adams, McGinn

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Barnabas Varga

EURO 2024'TE BÜYÜK HEYECAN BAŞLIYOR

EURO 2024'te gruplardaki üçüncü ve son maçlar, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak. Almanya-İsviçre ve İskoçya-Macaristan maçları, turnuvanın seyrini ve son 16 turuna yükselen takımları belirleyecek. Bu kritik karşılaşmalar, futbolseverler için unutulmaz anlar vaat ediyor.