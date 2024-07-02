Euro 2024'te heyecan dolu maç! Portekiz, Slovenya'yı penaltılarda eleyerek çeyrek finale yükseldi

Euro 2024 son 16 turunda, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada Portekiz ve Slovenya karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele, normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona eren maçta, penaltı atışlarıyla son buldu.
Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma devrelerinde her iki takım da gol bulamadı. Özellikle, Cristiano Ronaldo'nun 105. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu Slovenya'nın kalecisi Jan Oblak kurtardı. Bu dramatik an, Portekizli taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
PENALTILARDA PORTEKZ'İN KALESİNDE MUHTEŞEM PERFORMANS
Penaltı atışlarına geçildiğinde, Portekizli kaleci Diogo Costa, sahneye çıkarak Slovenyalı futbolcuların kullandığı üç penaltıyı da kurtardı. Portekiz adına penaltı vuruşlarını Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva başarıyla ağlarla buluşturdu. Bu sonuçla, Portekiz penaltılarda 3-0 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.
RONALDO'NUN PENALTI DRAMI
Cristiano Ronaldo, 105. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kaçırarak gözyaşlarına hakim olamadı. Bu an, tüm stadyumda büyük bir sessizlik yarattı. Ancak, takım arkadaşları ve teknik ekip Ronaldo'ya moral vererek onu destekledi.
Kaçırdığı penaltı sonrası Ronaldo’nun gözyaşları pic.twitter.com/30ZZLjFYoo— TRT Spor (@trtspor) Temmuz 1, 2024
Portekiz, bu galibiyetle Euro 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Portekiz, bu önemli eşleşme için hazırlıklarına hızla başladı.
İLK 11'LER VE MAÇIN DETAYLARI
Portekiz:
Diogo Costa
Joao Cancelo
Pepe
Ruben Dias
Nuno Mendes
Vitinha
Palhinha
Bruno Fernandes
Bernardo Silva
Rafael Leao
Ronaldo
Slovenya:
Jan Oblak
Zan Karnicnik
Jaka Drkusic
Miha Blazic
Jure Balkovec
Petar Stojanovic
Timi Max Elsnik
Sandi Lovric
Andraz Sporar
Benjamin Sesko
Josip Ilicic
MAÇIN KRİTİK ANLARI
Dakika: Diogo Jota'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle Portekiz penaltı kazandı.
Dakika: Ronaldo'nun penaltı vuruşunu Oblak kurtardı.
Dakika: Benjamin Sesko'nun kaleci Costa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu kaleciden döndü.
PENALTI ATIŞLARI
Slovenya'da ilk penaltıyı Ilicic kullandı, Costa kurtardı: 0-0
Portekiz'de ilk penaltıyı Ronaldo kullandı ve ağları buldu: 0-1
Balkovec'in vuruşunu Costa çıkardı: 0-1
Bruno Fernandes penaltı vuruşunda başarılı oldu: 0-2
Verbic'in penaltısını Costa kurtardı: 0-2
Bernardo Silva penaltıyı attı: 0-3
Euro 2024'te son 16 turunda yaşanan bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. Portekiz'in penaltılarda elde ettiği bu zafer, turnuvanın favorilerinden biri olarak çeyrek finale yükselmelerini sağladı.