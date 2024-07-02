Euro 2024'te heyecan dolu maç! Portekiz, Slovenya'yı penaltılarda eleyerek çeyrek finale yükseldi

Euro 2024 son 16 turunda, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada Portekiz ve Slovenya karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele, normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona eren maçta, penaltı atışlarıyla son buldu.



Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma devrelerinde her iki takım da gol bulamadı. Özellikle, Cristiano Ronaldo'nun 105. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu Slovenya'nın kalecisi Jan Oblak kurtardı. Bu dramatik an, Portekizli taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



PENALTILARDA PORTEKZ'İN KALESİNDE MUHTEŞEM PERFORMANS

Penaltı atışlarına geçildiğinde, Portekizli kaleci Diogo Costa, sahneye çıkarak Slovenyalı futbolcuların kullandığı üç penaltıyı da kurtardı. Portekiz adına penaltı vuruşlarını Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva başarıyla ağlarla buluşturdu. Bu sonuçla, Portekiz penaltılarda 3-0 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

RONALDO'NUN PENALTI DRAMI

Cristiano Ronaldo, 105. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kaçırarak gözyaşlarına hakim olamadı. Bu an, tüm stadyumda büyük bir sessizlik yarattı. Ancak, takım arkadaşları ve teknik ekip Ronaldo'ya moral vererek onu destekledi.

Portekiz, bu galibiyetle Euro 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Portekiz, bu önemli eşleşme için hazırlıklarına hızla başladı.



İLK 11'LER VE MAÇIN DETAYLARI

Portekiz:

Diogo Costa

Joao Cancelo

Pepe

Ruben Dias

Nuno Mendes

Vitinha

Palhinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Rafael Leao

Ronaldo

Slovenya:

Jan Oblak

Zan Karnicnik

Jaka Drkusic

Miha Blazic

Jure Balkovec

Petar Stojanovic

Timi Max Elsnik

Sandi Lovric

Andraz Sporar

Benjamin Sesko

Josip Ilicic

MAÇIN KRİTİK ANLARI

Dakika: Diogo Jota'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle Portekiz penaltı kazandı.

Dakika: Ronaldo'nun penaltı vuruşunu Oblak kurtardı.

Dakika: Benjamin Sesko'nun kaleci Costa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu kaleciden döndü.

PENALTI ATIŞLARI

Slovenya'da ilk penaltıyı Ilicic kullandı, Costa kurtardı: 0-0

Portekiz'de ilk penaltıyı Ronaldo kullandı ve ağları buldu: 0-1

Balkovec'in vuruşunu Costa çıkardı: 0-1

Bruno Fernandes penaltı vuruşunda başarılı oldu: 0-2

Verbic'in penaltısını Costa kurtardı: 0-2

Bernardo Silva penaltıyı attı: 0-3

Euro 2024'te son 16 turunda yaşanan bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. Portekiz'in penaltılarda elde ettiği bu zafer, turnuvanın favorilerinden biri olarak çeyrek finale yükselmelerini sağladı.